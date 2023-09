Sono partiti oggi i raid di Mewtwo, evento periodico nel quale è possibile ottenere Pokémon, creature virtuali, solitamente non ottenibili in gioco. Nei “raid” passati i giocatori hanno potuto ad esempio ottenere gli “starter”, creature virtuali ottenibili solo all’inizio dell’avventura nei giochi precedenti, e tutti con statistiche e abilità eccellenti (risparmiando quindi il tempo per farseli “scambiare” da qualcuno con tutta la collezione di giochi degli ultimi decenni e dedicarsi al faticoso procedimento di “breeding”, accoppiamento e allevamento delle bestiole virtuali) oppure Pokémon assolutamente non ottenibili in altro modo come Acquecrespe e Fogliaferrea.

In questo caso, il Raid consentirà di ottenere Mewtwo, il primo vero “leggendario finale” dei giochi, Pokémon ottenibile alla fine dei primi iconici capitoli della saga in esemplare unico, e ai giocatori in vista della partecipazione è stato distribuito Mew, il primo “Pokémon misterioso” della storia (ottenibile cioè solamente mediante eventi appositi e non catturabile in gioco).

Per entrambi la scadenza è il 17 settembre: alle due di notte del 18 settembre ora Italiana il Raid di Mewtwo finirà ed alle 17 circa ora italiana sarà impossibile ottenere Mew usando il codice di “Dono segreto” GETY0URMEW (con lo 0).

Come guadagnarvi (legalmente) il vostro Mewtwo su Pokémon Scarlatto/Violetto

Come indicato la soluzione è semplice: andando nel menù “Poképortale”, come indicato dalla casa madre, potrete inserire un codice per riscattare il vostro Mew, e provvedere ad allenarlo per catturare Mewtwo.

Non è obbligatorio usare Mew, ma il gioco è programmato per darvi enormi vantaggi se lo fate. Le statistiche che in gioco evidenziano le capacità delle bestiole, gli “Individual Values” nel caso usiate Mew (sia quello fornito che prendendolo da altri giochi) vengono automaticamente portate al valore massimo, con un ulteriore incremento nel Raid

Dovrete semplicemente insegnare alla bestiola le mosse giuste e impostare gli Effort Values, i valori di allenamento noti a tutti gli allenatori che consentono di aumentare determinate statistiche.

Ciò fatto, vi cimenterete in un raid online, ovvero con altre tre persone connesse.

Se con qualche difficoltà era possibile sconfiggere i Pokémon passati senza una strategia particolare, o addirittura da soli usando gli allenatori con intelligenza artificiale (poco intelligente, va detto) forniti dal gioco come partner, in questo raid dimenticatelo.

Mewtwo è quasi del tutto invincibile. Almeno, non senza una valida strategia.

La strategia più valida

Ci ho messo personalmente qualche tentativo, ma ci sono riuscito.

Mewtwo in questo raid conosce le mosse Psicobotta (la sua mossa tipica, ulteriormente potenziata dal suo tipo e dal suo Teratipo, il “tipo addizionale” introdotto in questa generazioni di giochi), Forzasfera, Calmamente e Geloraggio.

Setterà immediatamente uno scudo Tera, quindi diventerà immune alle mosse di Status, che ne potrebbero ridurre le statistiche o inibire alcune mosse.

Comincerà a usare Calmamente, aumentando in modo estremo la sua difesa speciale e attacco speciale, e la combinazione di Psicobotta (Psico), Forzasfera (Lotta) e Geloraggio (Gelo) gli daranno una copertura a tutto campo contro i principali avversari.

Il che significa che nonostante il tipo Psico sia debole contro i tipi Buio, Spettro e Insetto e le mosse Psico siano inefficaci contro Buio e poco efficaci contro Acciaio, la presenza di Forzasfera spariglia le carte in campo.

Una soluzione passa ovviamente da Mew: vi viene fornito apposta.

Ci sono due set possibili da usare.

Il primo è quello di “supporto”: vi accorderete, o con un po’ di fortuna in un Raid con persone a caso qualcuno si ricorderà di portarlo, perché qualcuno porti un Mew allenato con mosse di solo supporto.

Le consigliate sono Urlorabbia, Campo Elettrico e Schermoluce. La quarta e ultima mossa potrà essere a scelta tra Goccia Vitale e Acidobomba.

Urlorabbia diminuisce la statistica di attacco speciale di Mewtwo di un livello, riducendo le sue capacità offensive. Campo Elettrico impedisce a Mewtwo di usare la mossa Riposo, che gli consente di ricaricare completamente le sue energie, mentre Schermoluce aumenta la Difesa Speciale di tutti gli alleati, consentendo loro di resistere al potente avversario.

Goccia Vitale restituisce energie agli alleati, Acidobomba riduce la Difesa Speciale di Mewtwo (obiettivo solo parzialmente desiderabile, come vedremo).

Alternativa come supporto è Grimmsnarl, anche egli in grado di usare Schermoluce e con accesso a Supplicolpo, equivalente fisico di Urlorabbia per ridurre la potenza di attacco speciale di Mewtwo.

Statistiche consigliate quelle col massimo dei punti in Difesa Speciale e Punti Salute, il resto in Attacco Speciale. Natura consigliata Modesta (può essere cambiata con le “mente” apposite), che potenzia l’attacco speciale a discapito dell’attacco o Calma, che potenzia la difesa speciale a scapito dell’attacco.

Per Grimmsnarl ovviamente si userà una natura Decisa o Audace, e l’Attacco da favorire sarà quello fisico, dato che Supplicolpo è mossa fisica.

Per entrambi l’oggetto sarà Cretaluce, che estende i turni di validità di Schermoluce e Campo Elettrico.

Non è necessario usare i “tappi” per aumentare le statistiche innate, le “IV”: potrete farlo con calma quando avrete finito il raid, per “buildare”, ovvero allenare il vostro Mew in modo da essere competitivo per altre sfide.

Teratipo sarà Buio per giocare con la fortuna: un attacco su due di Mewtwo sarà superefficace, un attacco su due una volta andati in Teratipo farà zero danno, aumentando le possibilità per voi di indebolirlo prima.

Il secondo tipo è l’attaccante fisico.

Il vantaggio di Mew è poter imparare tutte le mosse possibili: gli insegnerete quindi Danzaspada, che aumenta di due livelli l’attacco fisico, Sanguisuga, mossa del tipo Insetto che assorbe punti salute dall’avversario ed eventualmente Entomoblocco, dall’effetto simile a quello di Supplicolpo ma di tipo insetto e Schermoluce casomai gli altri si scordino di usarlo.

L’oggetto il “Plessimetro”, che aumenta la potenza di mosse usate consecutivamente e ripetitivamente.

Teratipo sarà Insetto.

Pronti alla battaglia

Come anticipato, Mewtwo comincerà immediatamente a potenziare attacco e difesa speciali.

Il “supporto” dovrà quindi con la prima mossa usare Schermoluce per “settare lo schermo”, ovvero aumentare la difesa di tutti e colpire ripetutamente con Urlorabbia o altre mosse che riducano l’attacco speciale, in modo che Mewtwo possa fare sempre meno danno.

Approfittando dell’occasione, gli attaccanti dovranno usare Danzaspada in modo da aumentare il loro potere di attacco. Saltuariamente Mewtwo userà le sue abilità speciali da “Boss del Raid” per privare i Pokémon nemici dei loro bonus o liberarsi degli effetti “indebolenti” delle mosse ricevute.

Il supporto dovrà quindi costantemente spammare Urlorabbia e Supplicolpo, in alcune strategie sarà ammesso usare Acidobomba, ma siccome è meglio avere attaccanti fisici non ne vale la pena.

Arrivati a metà salute, Mewtwo perderà il prezioso Terascudo ma vi tenderà un inquietante tranello: userà la mossa Riposo, in congiunzione con l’oggetto Baccastagna per recuperare immediatamente tutti i suoi punti salute addormentandosi, svegliandosi di colpo per ricominciare lo scontro.

Qui ci vorrà l’abilità del supporto: poco prima che il Terascudo sia consumato (c’è un indicatore visibile) il Supporto dovrà usare Campo Elettrico per attivare un effetto speciale che renderà impossibile per otto turni a Mewtwo usare la mossa Riposo.

Usando Goccia Vitale per mantenere operativi gli attaccanti, il supporto dovrà fare in modo che Mewtwo resti debole e incapace di curarsi.

A questo punto è fatta: avrete un Mewtwo al livello 100 con eccellenti statistiche e una coccarda pregiata a testimoniarne l’origine DOC, più una serie di oggetti utilissimi per le sfide.

Se vi mancano Mew e Grimmsnarl potrete procurarvi il primo come indicato, il secondo in appositi Raid che proseguiranno paralleli a quello di Mew, assieme a quelli di Blissey e Hatterene per darvi oggetti utili all’allenamento dei vostri “paladini”.



Se vi sentite coraggiosi, potete ripetere il raid più volte.

Avrete comunque un solo Mewtwo, ma più copie dei ricchi premi, come oggetti per allenare e rendere potenti tanti altri Pokemon in vostro possesso.

Perché è così importante catturare in modo legale?

Come visto in un precedentissimo articolo, la pirateria in Giappone è una cosa drammaticamente seria.

E intendiamo, editare un videogioco per procurarsi vantaggi o anche solo animaletti virtuali può diventare in alcuni casi anche un illecito penale.

In ogni caso, anche nei casi in cui la responsabilità penale non è applicabile, avere un esemplare “dubbio” in squadra è sufficiente per essere squalificato a tempo indeterminato da ogni competizione.

Sia quelle “domestiche e periodiche” online che quelle ufficiali dove in ballo ci sono fama e soldi.

La recente introduzione della possibilità di importare nuove creature dagli altri giochi in commercio (come “Legends: Arceus” e “Diamante Brillante/Perla Splendente“) ha portato la compagnia a potenziare i controlli per le creature “Hackerate nel gioco”, portando quindi alle ultime competizioni annuali tenutesi nel mese passato ad una pioggia di esclusioni.

E poi far da sé da’ soddisfazione no?

E se proprio il raid non mi riuscisse?

Hai tempo fino al 17 settembre ti ho detto. È tempo sufficiente.

Comunque, non è escluso che i Pokémon non diventino ottenibili in altri modi. Solo negli ultimi anni Mew è stato dato come bonus per chi comprava un particolare controller, la Pokeball Plus e per chi aveva comprato Pokémon Diamante Brillante/Perla Splendente per una console dove aveva giocato a Let’s Go Pikachu/Eevee e Mewtwo è stato reso catturabile nei titoli Let’s Go, in Pokémon Spada/Scudo e oggetto di eventi di distribuzione.

Il Pokémon con “l’Emblema della Forza Assoluta” comunque dà il diritto di vantarsi e molto.

