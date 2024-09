Come è morto Totò Schillaci e cosa faranno Juventus ed Inter per lui

Come è morto Totò Schillaci? La notizia ha reso tristi milioni di italiani oggi 18 settembre, anche se voci relative ad un peggioramento drastico delle sue condizioni di salute avevano preso piede già nella serata di martedì. Spesso, in casi simili, è facile imbattersi in post social che alimentano disinformazione, considerando che la morte di un personaggio famoso diviene talvolta pretesto per provare a rafforzare le proprie tesi su altre tematiche più generale. Anche in questo frangente, purtroppo, la tendenza è stata confermata.

Lecito chiedersi come è morto Totò Schillaci, ma non alimentare disinformazione sulla sua malattia

A dirla tutta, già nei giorni scorsi abbiamo provato a gettare acqua sul fuoco, rispondendo a tono a tutti coloro che hanno provato ad associare i problemi di salute dell’ex calciatore di Juventus ed Inter al vaccino Covid. In pratica, se vi state chiedendo come è morto Totò Schillaci, tutto va associato al tumore al colon, diagnosticato alcuni anni fa. Le notizie trapelate in questi giorni, ancor prima dell’annuncio del suo decesso, hanno consentito di far luce in parte su quello che gli sia successo lontano dalle telecamere.

Schillaci, infatti, si è sottoposto a due interventi che hanno consentito di guadagnare tempo e di valutare al meglio tutte le strade percorribili. Purtroppo, però, le sue condizioni si sono nuovamente aggravate negli ultimi giorni e proprio quando il peggio sembrava superato, già nella serata di martedì abbiamo preso atto che ci fossero ormai poche speranze di sopravvivenza.

Dunque, osa sappiamo come è morto Totò Schillaci, mentre non si hanno ancora certezze su eventuali iniziative da parte delle squadre in cui ha militato. Possibile che la Juventus gli dedichi uno spazio nel suo stadio di proprietà. Più difficile che lo stesso possa avvenire a San Siro con l’Inter, anche se il club nerazzurro potrebbe organizzare qualcosa prima del derby di Milano in programma domenica prossima.

