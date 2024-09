Associano la malattia di Totò Schillaci al vaccino o lo danno per morto: zero fonti oggi

Ci sono numerosi post di cui avremmo fatto volentieri a meno in queste ore, a proposito della malattia di Totò Schillaci che sarebbe stata causata dal vaccino, senza dimenticare quelli che danno per morto il calciatore che ha fatto sognare tutta Italia durante i Mondiali del 1990 che si sono disputati proprio nel nostro Paese. In primis, in circostanze simili occorrerebbe essere più rispettosi nei confronti di una famiglia che vive giorni di angoscia, attenendosi solo alle novità ufficiali.

Collegano la malattia di Totò Schillaci al vaccino o lo danno per morto: nessuna fonte ad oggi

Proprio la sua famiglia, infatti, nei giorni aveva provato a tranquillizzare tutti, mentre oggi la moglie ha fatto sapere che l’attaccante siciliano sia in condizioni stabili. Né miglioramenti, né peggioramenti da registrare. Tuttavia, l’associazione incredibile tra la malattia di Totò Schillaci ed il vaccino è davvero fuoriluogo. A molti ricorda quanto riportato poche settimane fa a proposito di Alain Delon. Anche in quella circostanza, infatti, abbiamo evidenziato che non ci fossero fonti dietro quelle voci.

Ufficiosamente, il problema di Schillaci riguarda un tumore al colon, ma anche in questo caso è giusto evidenziare che non vi siano cartelle cliniche o riscontri oggettivi per confermare oltre ogni ragionevole dubbio che sia tornato questo problema per lui. Allo stato attuale, è inutile immergersi in teorie fantasione ed in diagnosi che non possono ottenere riscontri, considerando anche il più che comprensibile approccio della famiglia a quanto avvenuto negli ultimi giorni.

Insomma, diamoci un taglio coi commenti che creano correlazione tra la malattia di Totò Schillaci ed il vaccino, visto che sono tesi che non possiamo dimostrare, senza dimenticare coloro che lo danno per morto. Il motivo? Zero fonti oggi a supporto di questi soggetti, che evidentemente sono solo a caccia di interazioni sui social, come spesso accade in situazioni del genere.

