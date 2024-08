Causa morte e malattia di Alain Delon oggi: calvario dal 2019 e problemi coi figli

In tanti si stanno ponendo domande su causa morte e malattia di Alain Delon, perché se da un lato è chiaro che la carta d’identità del famoso attore non renda la notizia di oggi un fulmine a ciel sereno, è altrettanto vero che in pochi erano a conoscenza dei suoi problemi di salute. Senza dimenticare quelli coi figli che, con ogni probabilità, hanno avuto una certa incidenza sui suoi ultimi anni di vita. Vediamo quali sono le informazioni attualmente disponibili sotto questo punto di vista.

Approfondiamo causa morte e malattia di Alain Delon oggi: percorso iniziao nel 2019 e condizionato anche dai problemi coi figli

Come osservato in settimana, andare per la tangente quando si parla di salute di personaggi famosi è molto facile. Una prova lampante l’abbiamo avuta con Gerardina Trovato, stando a quanto vi abbiamo riportato con altri approfondimenti. Un comunicato ufficiale e definitivo su causa morte e malattia di Alain Delon non è stato diramato, anche perché, come accennato, l’attore di origini francesi da anni stava affrontando problemi legali connessi ai suoi tre figli.

Tuttavia, come ricostruito da Adnkronos, il calvario è iniziato nel 2019 in seguito ad un ictus. A partire da quel momento, sono emerse altre criticità legate sia ad un linfoma, sia alle grane giudiziare innescate dai figli, decisi a sottrarlo da una donna che per alcuni è stata una semplice badante, mentre per altri una sorta di dama di compagnia.

Come se non bastasse, negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di imbatterci in alcuni documenti resi pubblici da una fonte autorevole come “Le Parisien“, a detta della quale l’attore è apparso indebolito e “incapace di camminare senza le stampelle”.

Non è un caso che il diretto interessato abbia affermato alcuni mesi fa di aspettare la sua fine. Nel frattempo, abbiamo anche chi si affretta qui in Italia a puntare il dito contro il vaccino Covid, come se non ci fossero i temi di cui sopra da dibattere per quanto concerne causa morte e malattia di Alain Delon.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.