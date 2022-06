Come è morto Gumball e parellelismi con Spongebob: imprecisioni varie

Oggi in tanti si pongono la domanda “come è morto Gumball“, con inevitabili parallelismi rispetto a Spongebob. Uno strano trend quello che si è venuto a creare sui social a metà giugno, se pensiamo che in mattinata abbiamo già affrontato tematiche del genere a proposito di Hello Kitty, con una parentesi dedicata persino a Peppa Pig stando al nostro articolo. Proviamo a fare un po’ di ordine, visto che in rete circolano leggende metropolitane ed imprecisioni varie su queste tematiche.

Chiarimenti sul quesito “Come è morto Gumball”, ma anche raffronti con Spongebob

Una vicenda molto particolare quella di oggi 11 giugno. Come è morto Gumball? In realtà, dando uno sguardo a WikiPedia e alla pagina dedicata a questo specifico personaggio, appare abbastanza chiaro che parlare della sua dipartita sia decisamente forzato. Già, perché viene menzionato solo un ultimo episodio in cui i personaggi del cartone animato, insieme alla scuola in cui si trovano in quel momento, vengono inghiottiti in una sorta di buco nero.

Un evento “forte”, che tuttavia non ci rimanda alla fine della storia e degli stessi personaggi. Nello specifico, siamo al cospetto di un cliffhanger necessario anche dal punto di vista commerciale, se non altro perché a detta del creatore Ben Bocquelet, questa scena apre a conti fatti le porte ad un film. Ecco perché ha poco senso porsi la domanda “come è morto Gumball”, a maggior ragione se pensiamo che in rete abbiamo trovato una fake news relativa al presunto episodio chiamato “Il lutto”. Censurato perché poco adatto ai bambini e mai andato in onda.

Da quello che ci risulta, non esiste alcun episodio del genere, motivo per il quale occorre non porsi più la domanda “come è morto Gumball”. Quanto ai parellelismi con Spongebob, anche qui si trovano leggende metropolitane, come quella secondo cui Squiddi con un coltellaccio da cucina, avrebbe pugnalato ed ucciso proprio SpongeBob.

