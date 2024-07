Come è morto Benji Gregory, attore di Alf: riscontri su malattia e presunta causa del decesso

Ora tutti vogliono capire come è morto Benji Gregory, attore di Alf, in riferimento ai primi riscontri su malattia e presunta causa del decesso. La morte di Benji Gregory, attore divenuto famoso negli anni ’80 per aver interpretato Brian Tanner nella sitcom Alf, ha lasciato di stucco molti per il modo in cui è avvenuta. Bisogna dire come attualmente il medico legale stia cercando ancora di capire le cause della morte di Benji Gregory, il cui corpo è stato ritrovato senza vita nella sua auto insieme al suo cane, anche lui deceduto.

Indicazioni su come è morto Benji Gregory, attore di Alf: qualche chiarimento su malattia e presunta causa del decesso oggi

Visto che spesso prendono piede in rete teorie strampalate, come avvenuto di recente con Sinner, meglio essere chiari anche oggi. La scoperta dei due corpi senza vita è in realtà avvenuta lo scorso 13 giugno, ma la notizia è stata divulgata solo nelle ultime ore. Sicuramente è stato uno shock per la famiglia dell’ex baby star degli anni ’80, ma potrebbero esserci delle spiegazioni alquanto plausibili su questa particolare morte di Benji Gregory.

La sorella, come riportato dal New York Times, ha raccontato dei problemi avuti in passato dal fratello e che continuavano a tormentarlo. In passato aveva lottato con problemi di salute mentale e gli erano stati diagnosticati depressione e disturbo bipolare. Benji si è ritrovato anche a combattere gravi disturbi del sonno che lo tenevano sveglio per giorni, facendolo poi addormentare all’improvviso in momenti inaspettati. Quest’ultimo aspetto potrebbe essere la causa scatenante della morte di Benji Gregory.

Come raccontato sempre dalla sorella, Benji si sarebbe addormentato in macchina all’improvviso, mentre stava per recarsi in banca. Per ore si è ritrovato a stare sotto al sole cocente dell’Arizona e quindi sarebbe poi morto per un colpo di calore. Questo poi spiegherebbe anche la morte del cane che era con lui in auto e chiaramente non aveva possibilità di uscire.

Il caldo avrebbe quindi ucciso Benji Gregory, seppur attualmente non c’è stata ancora una notizia ufficiale da parte del medico legale. Una morte tragica, avvenuta in un modo alquanto assurdo, ma tutto lascia pensare come quanto raccontato dalla sorella sia la causa principale di tale scomparsa. Un colpo di calore che è stato fatale a Benji Gregory.

Dopo le precisazioni di Adnkronos, l’auspicio è che non prendano piede notizie infondate su come è morto Benji Gregory, attore di Alf, a proposito dei fantomatici rumors su malattia e presunta causa del decesso.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.