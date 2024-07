Cosa è successo a Sinner oggi a Wimbledon: insensate teorie sulla malattia contro Medvedev

In tanti, da alcuni minuti a questa parte, stanno cercando di capire cosa è successo a Sinner oggi a Wimbledon, considerando il fatto che, puntualmente, sui social hanno preso piede insensate teorie sulla malattia contro Medvedev. Il tennista italiano, numero 1 al mondo, ha accusato problemi fisici nei primi giochi del terzo set, dopo aver subito un break dal rivale russo. Una volta chiamato il medico in panchina, è poi rientrato con lui negli spogliatoi per vederci chiaro.

Capiamo cosa è successo a Sinner oggi a Wimbledon: solite teorie sulla malattia contro Medvedev

Dopo le polemiche delle scorse settimane su Pietrangeli e sulle relative uscite dell’ex tennista contro Sinner, come vi abbiamo riportato con un altro articolo, tocca capire cosa stia avvenendo in terra londinese in questi minuti. Sostanzialmente, non è semplice capire cosa è successo a Sinner oggi a Wimbledon, ma di sicuro occorre mettere da parte le solite ed insensate teorie sulla malattia contro Medvedev, visto che alcuni utenti sono sempre dietro l’angolo nel ribadire alcuni concetti.

E così viene fuori che l’atleta azzurro avrebbe avuto difficoltà a causa degli effetti del vaccino Covid, tirato in ballo in ogni circostanza appena ci sono problemi di varia natura per personaggi famosi. Da quello che si è capito in tv, Sinner ha avuto dei giramenti di testa e, forse, è stato costretto a tornare negli spogliatoi per misurare la pressione. Per fortuna, pur non essendo il solito Sinner, è riuscito a tornare in campo.

Solo nelle prossime ore sapremo cosa è successo a Sinner oggi a Wimbledon, ma nel frattempo lasciamo stare le evitabili ed insensate teorie sulla malattia contro Medvedev. Di sicuro, da Roma in poi qualche problemino per il numero 1 al mondo c’è stato e sarà importante monitorarlo da vicino in vista dei prossimi tornei che per forza di cose lo vedranno protagonsta.

