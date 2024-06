Ci ha lasciati l’attore Ettore Bassi per infarto oggi: dai malintesi alle fake news a giugno

No, non ci ha lasciati l’attore Ettore Bassi per infarto oggi, perché a volte lo step dai malintesi alle fake news è davvero breve. Quest’oggi ad essere finito nel mirino delle fake news è l’attore Ettore Bassi. Sul web sta circolando un articolo sul suo conto che risulta avere un titolo che non lascia spazio all’immaginazione, creando la bufala della morte di Ettore Bassi.

Sensazione che ci abbia lasciati l’attore Ettore Bassi per infarto oggi: stiamo solo passando dai malintesi alle fake news a giugno

Siamo ad un livello “superiore” rispetto al solito clickbait esaminato ieri con Luca Carboni, per intenderci. Siamo di fronte all’ennesima notizia di questo genere che crea non poca confusione tra gli utenti meno attenti, generando poi la più classica delle fake news. Chiaramente non c’è stata alcuna morte di Ettore Bassi, attore che soprattutto negli anni passati ha avuto un grande successo con le fiction italiane ed è stato un volto molto amato del piccolo schermo.

Il malinteso è stato come sempre generato da un titolo assolutamente fuorviante che non lascia spazio ad altro tipo di interpretazioni se non a quella della morte del bell’attore italiano. Infatti si parla, come ormai ci hanno abituato da un po’ questi furbetti del web, di addio, di essersene andato troppo presto e così via. Le solite frasi che si usano quando effettivamente una persona passa a miglior vita, ma che vengono utilizzate, in questi casi, solo per attirare l’attenzione degli utenti.

Leggendo solo il titolo si penserà effettivamente alla morte di Ettore Bassi, ma approfondendo il contenuto del post, ecco che spunta il solito argomento relativo in realtà all’addio alla televisione. Il problema è che la maggior parte degli utenti tende a soffermarsi sul titolo, non leggendo il contenuto di un articolo e da queste frasi si può generare facilmente la solita fake news relativa alla morte del soggetto in questione.

Ora è capitato ad Ettore Bassi ritrovarsi in questo trucchetto acchiappalike che non fa altro che generare confusione, pensando appunto alla morte dell’attore italiano. Semplicemente Ettore Bassi ha deciso di dare un taglio netto con il passato, non occupandosi più di fiction, ma dedicandosi anima e corpo alla sua passione per il teatro.

Bisogna quindi fare sempre molta attenzione a ciò che si legge sul web e prima di diffondere una notizia accertarsi del contenuto. Sarebbe il caso di farla finita coi post che danno l’idea che ci abbia lasciati l’attore Ettore Bassi per infarto oggi, essendo così estremi da farci parlare di bufale in questo frangente.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.