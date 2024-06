Timori sulla malattia di Luca Carboni oggi, ma è solo l’ennesimo malinteso del 2024

Aumenta la preoccupazione sulla presunta malattia di Luca Carboni oggi, ma è solo l’ennesimo titolo sbagliato del 2024. Quest’oggi sta circolando la notizia, su alcuni social, della morte di Luca Carboni, con qualche utente che sta diffondendo questa bufala senza aver approfondito la fonte. Come ormai sta capitando molto spesso sul web, spuntano articoli con titoli assolutamente ingannevoli che lasciano pensare alla scomparsa di un personaggio più o meno conosciuto del mondo dello spettacolo.

Cresce l’ansia sulla fantomatica malattia di Luca Carboni oggi: ancora equovoci nel 2024

Sostanzialmente, si tratta di una vicenda decisamente simile rispetto a quella trattata a suo tempo sul nostro sito. Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a fake news generate in questo modo, anzi ormai sembra essere una costante, ma è doveroso parlarne finché questo meccanismo non verrà debellato dal web. La notizia della morte di Luca Carboni ha preso piede da un articolo il cui titolo lascia pensare effettivamente alla scomparsa del noto cantautore italiano.

Infatti il suo nome è stato accostato a parole come addio o frasi “non ce l’ha fatta più“. Inevitabilmente chi si sofferma su questo titolo penserà alla morte di Luca Carboni ed è il solito escamotage che alcuni blog utilizzano proprio per attirare più utenti possibili. Nella maggior parte dei casi ci si sofferma proprio solo sul titolo, non approfondendo la notizia e questo è ciò che poi porta alla diffusione di una notizia falsa.

La morte di Luca Carboni è una fake news già apparsa diverse volte sul web ed alla fine viene generata sempre dallo stesso argomento, ossia dalla sua sparizione dalle scene. Approfondendo ciò che viene espresso da questo titolo fuorviante è proprio la scomparsa di Luca Carboni dal mondo della musica.

Nel dettaglio è dal 2021 che non si sente parlare più di lui, ritornato con un brano che fu anche molto ascoltato durante quell’estate, con l’annuncio di un nuovo album, che poi non si è più concretizzato.

Improvvisamente Luca Carboni non è più apparso sulle scene musicali, nonostante avesse parlato di un nuovo album. Non è dato sapere del perché sia poi svanito nel nulla, ma sta bene e sicuramente non è morto. Dunque, plachiamo tutte le voci relative alla fantomatica malattia di Luca Carboni oggi, trattandosi di un altro malinteso del 2024

