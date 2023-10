Chiedono come è morta Tabby Brown ed alimentano speculazioni sull’ex fidanzata di Balotelli

Alcuni utenti chiedono come è morta Tabby Brown, visto che c’è il mistero più assoluto attorno all’ex fidanzata di Balotelli da alcune ore a questa parte. Ormai è prassi che dopo l’annuncio della scomparsa di personaggi famosi, vi siano speculazioni non confermate che coinvolgono spesso e volentieri il vaccino anti Covid. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un pezzo su Suzanne Somers di “Tre cuori in affitto”, nonostante l’età dell’attrice.

Un conto è chiedere “come è morta Tabby Brown”, un altro è alimentare le solite speculazioni sull’ex fidanzata di Balotelli

Senza girarci troppo intorno, vi diciamo che abbiamo consultato tutte le fonti possibili, al momento della pubblicazione del nostro articolo, nel tentativo di fornire qualche informazione in più a chi sui social chiede “come è morta Tabby Brown”. Tuttavia, agenzie di stampa locali ed italiane allo stato attuale non riescono ad andare in profondità. Insomma, abbiamo chi alimenta strane speculazioni sull’ex fidanzata di Balotelli, come al solito senza avere fonti concrete alle proprie spalle stando a quanto raccolto oggi 18 ottobre.

C’è il mistero più assoluto attorno a quello che possa essere capitato alla modella di PlayBoy. Come accenatto, in in passato ha avuto una storia con Mario Balotelli, oltre Sterling. Sappiamo che aveva 38 anni e che da un po’ di tempo non si avessero le sue notizie, ma deve essere chiaro a tutti che al momento le cause della morte non siano state rese note. Nè dalla famiglia, né da chi ha seguito da vicino questa storia, considerando il fatto che la notizia è stata diffusa nella mattinata di martedì da TheSun.

Dunque, evitare di darsi risposte affrettate alla domanda “come è morta Tabby Brown” è una forma di rispetto nei confronti della sua memoria, ma soprattutto della sua famiglia. Magari a breve sapremo qualcosa di più.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.