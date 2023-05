Ci risiamo, la domanda di oggi è chi ha paura del Tristo Mietitore all’incoronazione di Carlo III? Perché pare che sui Social non si possa vivere un momento epocale senza buttarla in farsa.

In questo caso l’oggetto di timore è una figura incappucciata che alla chetichella si muove sullo sfondo con un oggetto lungo, forse un bastone o un cero. Razionalmente potremmo dire, specie in quanto Italiani e molto affini a tradizioni simili, che vedere una figura in tonaca e cappuccio in una Chiesa è un po’ come vedere un medico in un ospedale.

Un po’ buffo vederselo sbucare alla chetichella tra le telecamere di un evento importante, ma non così sorprendente. Ma siamo nel mondo in cui tutto è complotto. E come nella gag dei Simpsons di Nonno Simpson convinto di riconoscere la morte nel gatto, nel cane e nella nipotina, qualcuno ha visto il Tristo Mietitore con tanto di falce (spuntata) di ordinanza.

Chi ha paura del Tristo Mietitore all’incoronazione di Carlo III?

Il Tristo Mietitore è una delle tradizionali incarnazioni della “morte personificata”, lo scheletro che raffigura il “Memento Mori” (“Ricordati che devi morire”) vestito da una tunica nera che ne copre le fattezze scheletriche e armato di una falce.

Falce che userà però non in modo indiscriminato: il Tristo Mietitore assume un onere greve e solenne (da cui la “tristezza”, ovvero l’essere “Grim”, cupo e solenne). Quando una persone è in fin di vita, esso mieterà la sua anima separandola dal corpo e poi, come gli “psicopompi” (guide per le anime) di infiniti culti, accompagnerà l’anima nel mondo ultraterreno assicurandosi che arrivi a destinazione senza intoppi.

A volte nei film succede che anche la Morte va in vacanza, e sembra piacerle assistere a eventi mondani. Così ecco che la curiosa figura assume le spiegazioni più improbabili.

Diventa così la Morte curiosa venuta a sbirciare Carlo III, o la Morte patriottica (evidentemente inglese) venuta a festeggiare con gli altri sudditi della Corona.

Ma anche lo spirito di Frate Benedetto, un frate che, nel pieno stile Inglese, ama infestare Westminster ma solo durante l’ora del the, agendo peraltro in modo simpatico e affabile, intrattenendo conversazioni coi turisti nelle quali ama spiegare le meraviglie dell’Abbazia, oppure uno dei suoi colleghi tra cui il Milite Ignoto e John Bradshaw, giudice noto per aver condannato Carlo I negandogli le “ultime parole famose” e probabilmente incuriosito da un Carlo pronto per il nuovo millennio.

John Bradshaw solitamente si palesa infatti solo il 30 Gennaio secondo i miti e le leggende, per ricordare la sua leggendaria condanna ai danni del primo Carlo, ma potrebbe essersi sbagliato.

Del resto, come ricorda la saga fantasy molto “british” Harry Potter gli “Spettri di Hogwarts” amano gli eventi mondani, ficcanasare nelle vicende umane e impartire pillole di saggezza volute o meno.

Ovviamente c’è anche chi dichiara che l’incappucciato misterioso sia un Massone di passaggio, probabilmente arrivato per far imbestialire i complottisti o il “Green Man”, il “Guardiano dei Boschi e della Natura” ispiratore della figura di Swamp Thing, nel mondo DC Comics incarnazione e custode di tutto quello che è Verdeggiante e vegetale, uscito dalla sua Palude per chiedere a Carlo III di rispettare un’agenda Green e combattere con lui il cambiamento climatico.

