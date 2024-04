Cercano le foto di Rose Villain nuda in rete, lei annuncia denunce per il deep fake

In tanti stanno cercando le foto di Rose Villain nuda in rete, ma lei ha già annuncato denunce per il deep fake. Stanno circolando sul web foto di Rose Villain nuda, la celebre cantante che sta spopolando nel nostro Paese con tante sue hit. In poco tempo queste immagini hanno fatto il giro dei social, ma si tratta di foto fake create tramite l’intelligenza artificiale.

Inutile cercare foto di Rose Villain nuda in rete: la cantante conferma denunce per il deep fake

Dopo le bufale sulla sua presunta squalifica a Sanremo dello scorso anno, ora tocca smentire le voci su Rose Villain nuda. Questa tecnologia ha la capacità di creare video ed immagini di cose o persone che sembrano assolutamente reali, ma che in realtà non lo sono. Il rischio insomma di generare immagini e video falsi è ormai all’ordine del giorno, ma il problema maggiore è quando si va oltre, come nel caso di Rose Villain.

La cantante, assolutamente a sua insaputa, si è vista nuda sui social, con queste immagini che in realtà sono state generate dall’intelligenza artificiale. Ecco quindi che è partita inevitabilmente una denuncia, visto come Rose Villain non abbia mai posato nuda. Qualcuno si è divertito a creare, tramite l’intelligenza artificiale, foto di Rose Villain nuda e soprattutto a farle circolare sul web.

Ovviamente la cantante, all’anagrafe Rosa Luini, ha dovuto immediatamente smentire queste immagini fake. Una vicenda che le ha creato non poco disagio, si è sentita violata nella sua intimità e non ha potuto fare altro che esporre denuncia. Dal punto di vista prettamente tecnico, Rose Villain è stata coinvolta in un caso di “Deep Fake” o “Deep Nude”, ossia delle immagini che ritraggono celebrità (ma anche persone comuni) senza vestiti, create ad hoc da un computer e senza il consenso dei soggetti ritratti. Ne parlano anche importanti testate oggi.

Rose Villain ci ha tenuto a precisare, tramite Instagram, come questo tipo di diffusione di foto fake in cui appare senza veli sia illegale. Qualcuno ha voluto approfittare del momento d’oro che sta vivendo la cantante, soprattutto dopo la partecipazione a Sanremo 2024, per fare ancora più notizia, ma non ha fatto evidentemente i conti con la giustizia.

Giusto quindi ribadire come le foto di Rose Villain nuda presenti sul web siano false. Dunque, diamoci un taglio con le foto di Rose Villain nuda in rete, considerando il deep fake di oggi.

