Rose Villain squalificata dai big del Festival di Sanremo 2024 dopo Amici: nuova bufala oggi

Sta circolando sui social la notizia relativa a Rose Villain squalificata dai big del Festival di Sanremo 2024 in seguito alla sua apparizione di Amici. Si tratta, a conti fatti, di una nuova bufala che ha preso piede sui social oggi, connessa però ad una notizia vera. Già, perché i big di Sanremo fino all’evento di febbraio hanno l’obbligo di non apparire in trasmissione televisive che non siano prodotte dalla RAI. Insomma, un vincolo molto rigido, che apparentemente sarebbe stato violato dall’artista in questione.

Per quale motivo si parla di Rose Villain squalificata dai big del Festival di Sanremo 2024 dopo Amici: prima bufala oggi sull’evento di febbraio

Dopo aver parlato di Sanremo marginalmente nelle scorse settimane per la scomparsa di un musicista, tocca dunque soffermarsi su una fake news che ha preso piede in giornata. C’è un motivo molto preciso per il quale si parla Rose Villain squalificata dai big del Festival di Sanremo 2024 dopo Amici. Come in tanti avranno notato, infatti, dopo l’annuncio di Amadeus sui partecipanti alla rassegna canora sanremese, abbiamo assistito all’apparizione della cantate alla trasmissione di Amici di Maria De Filippi.

Se parliamo di nuova bufala oggi, la motivazione risiede nel fatto che la cantante fino a domenica mattina non poteva essere a conoscenza del fatto che fosse stata scelta per partecipare all’evento. Come tutti sanno, le puntate di Amici non vanno in onda in diretta, ma sono registrate, con vincoli molto rigidi per i partecipanti alla trasmissione e per gli ospiti, affinché non siano diffusi spoiler prima che le singole puntate siano mandate in onda.

Tradotto, la cantante ha partecipato al programma Mediaset giovedì scorso, con tanto di registrazione che non viola le norme esposte da Amadeus. Dunque, non ha senso parlare di Rose Villain squalificata dai big del Festival di Sanremo 2024 dopo l’ultima puntata di Amici con Maria De Filippi.

