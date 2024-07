Cercano la causa morte di Luke Perry dopo aver perso Dylan e Brenda di Beverly Hills 90210

Il triste annuncio di oggi su Shannen Doherty, che purtoppo ci ha lasciati dopo aver combattuto a lungo contro il cancro, hanno innescato immediatamente tanti post social su Dylan di Beverly Hill 90210, al punto da chiedersi quale sia la causa morte di Luke Perry. Forse per superficialità, o semplicemente perché ormai sono trascorsi diversi anni dalla sua dipartita, fatto sta che in queste ore c’è molta curiosità nel capire come siano andate le cose a suo tempo. Aggiungendo alla lista anche la figura di Brenda.

Analizziamo meglio causa morte di Luke Perry dopo la scomparsa di Dylan e Brenda di Beverly Hill 90210

Da sempre si commettono errori su Dylan, come abbiamo avuto modo di constatare mesi fa, dopo che ad andarsene era stato Matthew Perry, attore di Friends. I fatti di cronaca di oggi, dunque, fanno tornare attuali anche quelli del 2019, a proposito della causa morte di Luke Perry. Cosa fu fatale per il mitico Dylan di Beverly Hills 90210? Come è stato riportato a suo tempo dai principali addetti ai lavori, ci furono due eventi che indussero la famiglia a decidere di staccare le macchine che tenevano in vita l’attore.

In pratica, Luke Perry ha dovuto fare i conti con un grave ictus ischemico nella sua casa a Sherman Oaks, Los Angeles, a proposito di fatti che vennero riportati dagli addetti ai lavori il 27 febbraio 2019. Successivamente, ci fu un secondo ictus, evidentemente fatale per l’attore che ha dato vita al personaggio di Dylan, al punto che la sua famiglia, decidendo a malincuore di seguire i consigli dello staff medico, optò per staccare le macchine che lo tenevano in vita.

Fu così che la notizia divenne di dominio pubblico, annunciando al mondo la causa della morte di Luke Perry, il quale venne a mancare il 4 marzo dello stesso all’età di 52 anni. Oggi 14 luglio è stato il turno di Shannen Doherty, con Brenda di Beverly Hills che, pur per ragioni differenti, ha purtroppo seguito le orme di Dylan.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.