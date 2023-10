Cercano il video di Hamas su Shani Louk dopo l’annuncio di oggi: la ragazza è morta

In tanti oggi sono alla ricerca del video di Hamas su Shani Louk, dopo l’annuncio di oggi della sua famiglia, secondo cui la ragazza sarebbe morta. Purtroppo è stata confermata la notizia della morte di Shani Louk, 22enne tedesca rapita da Hamas durante il tragico rave in Israele. Shani Louk era diventata il simbolo degli ostaggi di Hamas, nella sua ultima immagine pubblica era infatti apparsa ferita e seminuda a bordo di un pick-up.

Smettetela di cercare il video di Hamas su Shani Louk: la 22enne purtroppo è morta

Una vicenda che ricorda in parte quella trattata poche settimane fa, in merito ai bambini decapitati, con notizie attualmente ancora senza fonti autorevoli alle proprie spalle. Sono stati giorni di speranza per la famiglia, soprattutto dopo la notizia del rilascio di alcuni ostaggi, ma nella giornata odierna è giunta purtroppo la terribile notizia della morte di Shani Louk.

Non è stato trovato ancora il suo corpo, ma sono stati rinvenuti frammenti del cranio riconducibili proprio alla ragazza tramite il DNA. Ne parla anche Rai News. I genitori avevano fornito tutti i dettagli possibili per il riconoscimento di Shani Louk e purtroppo è giunta la conferma della sua morte. La notizia è quindi stata accertata, ma stanno circolando in queste ore in rete dei video falsi su di lei. Non ci sono documenti video in cui si nota la ragazza in fin di vita, l’ultima apparizione di Shani Louk in un video è mentre ballava al rave di Nova Festival prima dell’attacco di Hamas.

Tutti i video che invece stanno circolando su di lei dopo l’attacco, non sono veri. Probabile che Shani Louk sia stata uccisa subito dopo l’attacco di Hamas, questa almeno è la speranza anche della famiglia, perché significherebbe non aver sofferto le torture capitate invece agli altri ostaggi. La famiglia ha confermato sui rispettivi profili social della morte di Shani Louk.

Chiaramente si sta cercando ancora il corpo della ragazza, ma con le prove del frammento osseo compatibile con il suo DNA, non c’è stato altro da fare che confermarne purtroppo la morte. Non esistono quindi video di Shani Louk dopo l’attacco di Hamas, quelli che stanno circolando sul web non riguardano la giovane 22enne tedesca, sono informazioni false. Smettiamola, dunque, con la ricerca del video di Hamas su Shani Louk dopo l’annuncio secondo cui la ragazza è morta.

