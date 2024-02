Caso pagamento assegno unico 2024 a febbraio, marzo e aprile da INPS: date e ritardi oggi

Sta diventando un caso il pagamento assegno unico 2024 a febbraio, marzo e aprile da INPS, con riscontri su date e ritardi oggi in Italia. Sono uscite le date riguardante il pagamento Assegno unico e universale per i figli a carico anno 2024. Approfondendo la questione l’INPS, insieme alla Banca d’Italia, ha stabilito il calendario dei pagamenti della prestazione per tutte le mensilità dell’anno e comunica intanto le date per il periodo gennaio giugno 2024.

Cosa sappiamo sul pagamento assegno unico 2024 a febbraio, marzo e aprile da INPS: analizziamo date e ritardi oggi

Ulteriore approfondimento, dopo quello di inizio febbraio. Le date per il pagamento Assegno unico sono: 17, 18, 19 gennaio 2024; 16, 19, 20 febbraio 2024; 18, 19, 20 marzo 2024; 17, 18, 19 aprile 2024; 15, 16, 17 maggio 2024; 17, 18, 19 giugno 2024. Per quanto riguarda le nuove domande è importante precisare come il pagamento della prima rata avverrà di regola nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione.

Nella stessa data sarà accreditato anche l’importo delle rate spettanti nell’ipotesi in cui l’assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito oppure a debito. Per quanto riguarda il mese corrente, ci sono dei piccoli ritardi, ma qualora ci fossero problemi sarà come sempre accreditata nel mese successivo, insieme a quella spettante.

Guardando tale calendario per il pagamento Assegno unico e universale proprio quest’oggi e nella giornata di domani ci saranno gli accrediti sul conto bancario di chi si ritrova con almeno un figlio a carico e che non è maggiorenne. In genere le domande per Assegno unico non devono essere ripresentate ogni anno, a meno che non ci sia stata una variazione all’interno del nucleo familiare con la nascita di un nuovo figlio.

Ciò che risulta essere obbligatorio è presentare una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) per il 2024. Chiaramente chi non presenterà tale dichiarazione usufruirà dell’importo minimo. In base insomma all’ISEE si può capire quale importo sarà erogato alle famiglie, ma anche chi non lo presenta si ritroverà a percepire il pagamento Assegno unico con il minimo importo.

Tenete quindi ben presenti queste date per il pagamento Assegno unico. Ora dovrebbe essere più chiaro il quadro sul pagamento assegno unico 2024 a febbraio, marzo e aprile da INPS, con qualche riscontro su date e ritardi oggi.

