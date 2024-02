Quando ci sarà il pagamento dell’assegno unico di febbraio 2024 da INPS con tabella e importi

Fondamentale oggi capire quando ci sarà il pagamento dell’assegno unico di febbraio 2024 da INPS, con alcune indicazioni su tabella e importi. Novità in vista per l’assegno unico, con l’importo minimo che sale in questo 2024 del 5,4%, come comunicato dall’Inps. Cambiamento dovuto alle variazioni dell’indice del costo della vita, decisamente più alto per tutti nel nostro Paese.

Cosa sappiamo su quando ci sarà il pagamento dell’assegno unico di febbraio 2024 da INPS: ultimi riscontri su tabella e importi

Dopo i problemi di novembre, da noi trattati, è importante tornare sull’argomento. Ciò sta a significare come l’importo massimo spettante passi da 189,2 a 199,4 euro ed il minimo salga da 54,10 a 57 euro (con arrotondamento). Il pagamento, secondo quanto riportato dall’Inps, dovrebbe partire dal 20 febbraio con questo aumento decisamente importante.

Per gennaio 2024 i pagamenti sono avvenuti con il riferimento ai dati del passato, quindi quelli del 2023, ma l’Inps ha anche dichiarato come ci sarà un conguaglio proprio con la mensilità di febbraio. Gli italiani che si ritrovano quindi con almeno un figlio a carico potranno usufruire dell’aumento dell’assegno unico e con la mensilità di febbraio, oltre al 5,4% in più rispetto al passato, sarà aggiunta anche la percentuale in più non versata durante la mensilità di gennaio.

Stando alle tempistiche che ci ha fornito Inps, dal 20 febbraio si potrà ricevere sul proprio conto bancario questo assegno unico con l’aumento previsto per tutto il 2024. Ricordiamo come l’assegno unico sia stato introdotto a marzo 2022 ed ha sostituito il premio previsto per le nascite o le adozioni, gli assegni per il nucleo familiare, il bonus bebè e le detrazioni fiscali per i figli.

Spazio quindi ad un unico assegno previsto al di sotto dei 21 anni, se quest’ultimo sia dedito a studi e/o tirocini ovvero lavori ma con un reddito complessivo annuo inferiore a 8.000 euro, anche se è disoccupato o sta svolgendo il servizio civile universale. In questo caso poi non è necessario presentare l’Isee, l’importo minimo infatti spetta a tutte le famiglie. A partire quindi da circa il 20 febbraio si potrà usufruire di un interessante aumento per quanto riguarda l’assegno unico, con un +5,4% che sarà pagato unicamente dall’Inps.

Dunque, situazione più chiara su quando ci sarà il pagamento dell’assegno unico di febbraio 2024 da INPS, con rimandi al sito ufficiale su tabella e importi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.