Cancelliamo il presunto SMS del Dottor Luigi Botte: meglio non richiamare 8998040**

Attenzione al presuno SMS del Dottor Luigi Botte da oggi. Stanno circolando su molti smartphone SMS falsi che apparentemente inducono a truffarvi. La strategia utilizzata è quella di un messaggio proveniente da un medico, ormai molto diffusa e che sta colpendo soprattutto le persone più anziane.

Va ignorato oggi il presunto SMS del Dottor Luigi Botte: non richiamate il numero 8998040**

Una pratica molto diffusa, come del resto abbiamo avuto modo di constatare pochi giorni fa con un altro articolo praticamente identico, in quel caso, incentrato sul Dottor Saverio Lucca. Questa volta da eliminare è l’SMS del Dottor Luigi Botte che, quanto testimoniato anche da diverse persone sui social, quest’oggi lunedì 2 ottobre sta davvero spopolando. Prestate quindi molta attenzione ai vari SMS che arriveranno in giornata, tra questi potrebbe esserci anche quello proveniente dal presunto Dott. Luigi Botte.

In cosa consiste questo tipo di truffa, se confermata? All’interno di questo messaggio si parla di una comunicazione urgente che tale medico ha da darvi, ma per saperlo bisogna chiamare il numero che inizia con 899. Se si prova a chiamare questo numero c’è il rischio che ci si possa trovare con qualche abbonamento sul proprio smartphone oppure che venga prosciugato il credito sulla SIM.

Ciò significa che appena arriverà l’SMS da parte del Dott. Luigi Botte, il consiglio che abbiamo da darvi è di eliminare subito questo messaggio. Il problema è che a volte vengono utilizzati anche nomi di veri dottori, che sono quindi iscritti all’Albo dei Medici ed è qui che la persona meno attenta o più anziana può cadere in trappola. Sono ormai un bel po’ di settimane che ci si ritrova a fare i conti con la truffa legata a questi SMS provenienti da dottori con informazioni da dare chiamando un numero specifico.

In primis è bene sapere che nessun medico agirebbe in questo modo. Dunque, l’arrivo di questo SMS del Dottor Luigi Botte dovrebbe mettervi in guardia a prescindere. In secondo luogo, non bisogna mai chiamare numeri o cliccare link provenienti da SMS non sicuri e sospetti, questo è lo stratagemma più utilizzato per truffare un utente. Se quindi è arrivato anche sul vostro smartphone un SMS di questo tipo, è bene cancellarlo immediatamente.

