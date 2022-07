Cancellate oggi stesso 8 app Android che vi abbonano a servizi: hanno 3 milioni di download

Si torna a parlare di malware per alcune app Android oggi 16 luglio, considerando il fatto che abbiamo almeno 8 applicazioni da cancellare oggi stesso per evitare di sottoscrivere abbonamenti a servizi Premium contro la nostra volontà. Dunque, si torna ad affrontare un argomento che non toccavamo da tempo, considerando le informazioni venute a galla fino a questo momento con le scoperte dei ricercatori.

Quali sono le 8 app Android che vi abbonano a servizi senza volerlo: insieme arrivano a 3 milioni di download

A tal proposito, occorre approfondire le caratteristiche del malware, se non altro perché le app Android “colpite” hanno totalizzato qualcosa come 3 milioni di download in questi anni. Analizzando lo studio originale, possiamo dire che una nuova famiglia di malware Android sul Google Play Store sottoscrive servizi premium in modo del tutto inconsapevole per gli utenti. Un blocco di applicazione che è stato scaricato oltre 3.000.000 di volte.

Il malware, denominato “Autolycos“, è stato scoperto dal ricercatore di sicurezza di Evina Maxime Ingrao in almeno otto applicazioni Android, due delle quali sono ancora disponibili su Google Play Store al momento della stesura di questo articolo. Le due app ancora disponibili si chiamano “Funny Camera” di KellyTech, che ha oltre 500.000 installazioni, e “Razer Keyboard & Theme” di rxcheldiolola, che conta oltre 50.000 installazioni sul Play Store.

Le restanti sei applicazioni sono state rimosse dal Google Play Store, ma coloro che le hanno ancora installate rischiano di essere addebitate con abbonamenti non propriamente economici, considerando le caratteristiche di un malware che sfrutta la popolarità delle seguenti app Android:

Vlog Star Video Editor (com.vlog.star.video.editor): conta al momento un milione di download

Creative 3D Launcher (app.launcher.creative3d): conta al momento un milione di download

Wow Beauty Camera (com.wowbeauty.camera): conta al momento 100.000 download

Gif Emoji Keyboard (com.gif.emoji.keyboard): conta al momento 100.000 download

Freeglow Camera 1.0.0 (com.glow.camera.open): conta al momento 5.000 download

Coco Camera v1.1 (com.toomore.cool.camera): conta al momento 1.000 download

Fate un check approfondito sui vostri smartphone, in modo da rimuovere prima possibile le app Android menzionate oggi, qualora abbiate deciso di scaricarle in passato. Visto l’alto numero di download, è probabile che siano altamente diffuse anche in Italia.

