Blackout a Trieste e in altre città italiane: lista, ascensori da evitare e caso aria condizionata

Ci sono conferme sul concreto rischio di andare incontro ad un blackout a Trieste oggi 20 luglio, ma anche in altre città italiane, alla luce del difficile momento che stiamo vivendo in diverse aree del Paese tra incendi ed aria condizionata. Vediamo come stanno le cose, dunque, sperando che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile, se non altro perché in passato abbiamo parlato di blackout in contesti decisamente più soft rispetto a quello venuto a galla oggi.

Il punto della situazione sul blackout a Trieste e in altre città italiane: lista e questione aria condizionata

Andiamo con ordine, senza allarmismi, ma evitando al contempo di lasciare qualcosa al caso. In particolare, la conferma sul fatto che ci possa essere effettivamente un altro blackout a Trieste arriva direttamente dal Comune, come è stato riportato in queste ore da fonti locali attendibili. In un contesto del genere, un ruolo importante è ricoperto dagli incendi che hanno devastato alcune aree della città. Ecco perché l’amministrazione sconsiglia nel modo più assoluto di usare ascensori in questa fase.

Oltre alla questione del blackout a Trieste, al momento solo potenziale, ci sono altre città in cui viviamo una fase di rischio sotto questo punto di vista. Non possiamo del tutto escludere uno scenario del genere a Napoli e a Reggio Emilia, dove tra martedì e mercoledì sono state registrate alcune criticità. Sia dal punto di vista elettrico, sia su questioni idriche. Tornando in questo modo ad una brutta gatta da pelare che riguarda più in generale tutto il Paese.

Infine, attenzione alla possibile interruzione momentanea nella fornitura di energia a Milano, alla luce di alcuni riscontri non propriamente positivi soprattutto nella mattinata di oggi. Come riportato in merito al blackout a Trieste, se potete sarebbe saggio evitare l’utilizzo di ascensori. A prescindere dall’origine dei problemi legati ad incendi o all’eccessivo uso di aria condizionata.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.