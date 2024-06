Biagio Di Maro di Uomini e donne cacciato dalla trasmissione: malintesi e chiarimenti

Oggi si parla di Biagio Di Maro di Uomini e donne cacciato dalla trasmissione, ma evidentemente sono malintesi ed occorrono chiarimenti. Si stanno diffondendo in queste ore, sui vari social, notizie alquanto ambigue sulla morte di Biagio di Uomini e Donne. Stiamo parlando di uno dei protagonisti delle passate edizioni del trono over della popolare trasmissione di Maria De Filippi, ossia Biagio Di Maro.

Questione Biagio Di Maro di Uomini e donne cacciato dalla trasmissione: alcuni malintesi e precisazioni

Altri malintesi, dunque, dopo quelli delle scorse ore su Terence Hill. Come mai si parla della morte di Biagio di Uomini e Donne? Come sempre la colpa è di alcuni titoli acchiappaclick che spuntano sul web e che risultano essere alquanto fraintendibili. Si parla infatti di addio a Biagio di Uomini e Donne ed ecco che chi non approfondisce l’articolo penserà effettivamente come uno dei protagonisti del trono over sia venuto a mancare.

Bisogna quindi smentire categoricamente queste voci sulla morte di Biagio di Uomini e Donne, il 56enne di Aversa sta bene ed è tornato alla sua solita vita dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi. Non è quindi scomparso, ma qualcuno ha frainteso un articolo presente sul web pensando invece alla sua morte. Andando più nello specifico si fa riferimento al suo addio al programma Uomini e Donne avvenuto nella scorsa edizione, quando praticamente Maria De Filippi lo invitò ad abbandonare il trono over.

Infatti Biagio DI Maro si ritrovò a conoscere diverse donne all’interno della trasmissione, non riuscendo però a trovare quella giusta, poi all’improvviso fu appunto cacciato. A spiegare la reale motivazione di quest’addio a Uomini e Donne da parte di Biagio ci ha pensato il figlio Giuliano Di Maro. In poche parole il padre stava frequentando un’altra donna, al di fuori del programma, da tanti mesi. Quest’ultima ha poi chiamato la trasmissione per avvisare la redazione.

Questa notizia è stata riportata con il solito titolo ingannevole che ha generato proprio la fake news sulla morte di Biagio di Uomini e Donne. Si parla di addio da parte del protagonista del trono over delle passate stagioni del programma di Maria De Filippi, ma in relazione proprio alla trasmissione, evidenziando le cause che hanno portato a tale allontanamento.

Fate quindi attenzione ai titoli che leggete sul web e soprattutto sui social, spesso possono trarre in inganno e generare le solite bufale. Dunque, focus oggi su Biagio Di Maro di Uomini e donne cacciato dalla trasmissione secondo alcune voci frutto di malintesi ed associate a chiarimenti.

