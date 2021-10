Aumenta il costo degli abbonamenti Netflix (Standard e Premium)

Aumenta il costo degli abbonamenti Netflix. Un modico aumento, che impatta due tipologie di abbonamenti.

L’abbonamento Standard (due dispositivi in HD) passa da 11,99 euro a 12,99, mentre l’abbonamento Premium (4 dispositivi connessi a 4k) passa da 15,99 a 17,99.

Un aumento modico sul mensile, con un’incidenza annuale dai dodici ai ventiquattro euro: va detto però che gli abbonamenti Netflix aumentano il distacco rispetto alla concorrenza, con Amazon Prime incluso nell’annuale da 36 euro di Amazon (con possibilità di un meno economico 3,99 euro mensile) e Disney Plus a 89,90 Eeuro l’anno (oppure 8,99 euro mensili).

L’aumento è però giustificato secondo le FAQ del servizio in questo modo

Con l’aggiunta di nuove serie TV e film e l’introduzione di nuove funzionalità, i piani e i prezzi possono essere soggetti a modifiche. Potremmo inoltre adeguare i piani e i prezzi per rispondere ai cambiamenti sul mercato locale, ad esempio modifiche alle imposte o variazioni del tasso di inflazione.

Le nuove tariffe scatteranno da oggi per i nuovi abbonati. I vecchi abbonati, a partire dal 9 ottobre, riceveranno mail che li avviseranno del nuovo costo degli abbonamenti Netflix in tempo per il rinnovo, che avverrà alle nuovi condizioni contrattuali.

