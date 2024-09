Mentre controllavamo alcune segnalazioni su TikTok, ci siamo imbattuti in uno spot di un noto marchio di incisori laser presenti su siti di eCommerce come Aliexpress e Amazon.

Il messaggio promozionale però aveva qualcosa di assai strano e peculiare: il prodotto costava molto meno che sugli store originali. Abbiamo rintracciato il prodotto a 170 Euro su Aliexpress e 220 su Amazon, il prezzo in più dovuto al dropshipping (ovvero essere comprato per la rivendita da un intermediario/sensale che al costo del ricarico assume su di sé ogni rischio di una prolungata spedizione aggiungendo al prodotto la velocità di consegna di Amazon e la garanzia per l’acquirente dell’Amazon Marketplace).

Vederlo a prezzi inferiori a più della metà è molto sospetto.

Attenti alla truffa del falso sito del venditore

Esiste un intero indotto di falsi siti che propongono beni del desiderio, di ogni tipo. Solitamente tecnologici e/o di grandi marchi. Ci sono solo due differenze: vendono la stessa merce a prezzi di molto inferiori al dovuto, e soprattutto la merce non la riceverai mai.

Ci sono vari motivi per cui ciò che accade, e per quanto Jake Moore per ESET abbia postulato che buona parte dei dati raccolti possano finire ad enti legati al governo Cinese, il mercato primario è quello del buon vecchio Phishing che tutti conosciamo.

Ovvero un anonimo truffatore si ritroverà con in mano i dati del vostro conto corrente o account Paypal, nome e cognome ed ogni dato utile da rivendersi.

Cosa potete fare per difendervi?

Se ci siete cascati, bloccare la carta o il conto PayPal e denunciare la cosa.

Se state comprando, e il prezzo è sospettosamente basso cercate il prodotto altrove.

Se sono presenti marchi e loghi, cercate dal venditore principale, se essi sono stati rimossi, usate Google Immagini per cercare lo stesso prodotto.

Altri indizi potranno essere le tipiche recensioni in inglese stentato generate da bot, o siti clone con evidenti anomalie lessicali, un indirizzo bizzarro e creati da pochi giorni.

Anche un giro su Trustpilot potrà aiutarvi.

