Non ha alcun senso associare il video di Giletti a Theo Hernandez che aggredisce una ragazza, alla luce di quanto riferito ieri sera dal noto giornalista e conduttore durante “Lo stato delle cose” su Rai 3. Ad un certo punto, infatti, lo stesso Giletti ha dichiarato di essere in possesso di un video che incriminerebbe un giocatore di calcio, legato ad una squadra di Milano. Nel filmato in questione sarebbe evidente lo stato di alterazione del calciatore, che avrebbe addirittura colpito una donna.

Viene associato il video di Giletti a Theo Hernandez che aggredisce una ragazza: nessun riscontro al momento

Troppo spesso si associano post senza fonti a fantomatici annunci nel mondo del calcio, come riportato alcune settimane fa. In questo caso la questione è ancora più grave, in quanto si sconfina in vicende che con il calcio hanno davvero poco a che fare. Nello specifico, Giletti ha fatto sapere di nn voler mostrare al momento le immagini in questione, in quanto la sua redazione sta ancora verificando la notizia ed il contenuto che è stato posto alla sua attenzione.

Approccio condivisibile, anche perché parliamo di una storia molto delicata. Meno condividisibile, invece, la scelta di alcuni utenti che, sui socia, da alcune ore danno per scontato che il video di cui parla Giletti riguardi un calciatore ben preciso. Chiaro riferimento a Theo Hernandez. Da dove nascono queste congetture? Come riportato poco meno di due mesi fa anche da Virgilio, Fabrizio Corona avrebbe citato il francese in merito ad una notte accesa in discoteca, culminato con un colpo violento che il terzino del Milan avrebbe inflitto ad una donna.

Video che ad oggi non è mai stato reso pubblico, motivo per il quale in assenza di prove è doveroso non accostare Theo Hernandez ad un fato cronaca molto grave. Allo stato attuale, anche Giletti ha deciso di non mandare in onda il contenuto.

