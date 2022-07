Arisa lascia Vito Coppola ed è pronta ad un film con Rocco Siffredi: ulteriori chiarimenti

Molto spesso si parte da una notizia vera, per fare poi voli di fantasia, come stiamo notando in queste ore a proposito non solo della fine della storia d’amore tra Arisa e Vito Coppola, ma anche sulla presunta volontà della nota cantante di fare un film hard con Rocco Siffredi. Andiamo con ordine, perché allo stato attuale si hanno conferme solo sul fatto che la diretta interessata stia uscendo dalla storia d’amore di cui tanto si parla. Mancano conferme, tra le altre cose, su chi abbia lasciato chi.

Arisa non sta più con Vito Coppola ed è pronta ad un film con Rocco Siffredi?

Fatta questa premessa, con Vito Coppola che ha già fatto sapere di essere rimasto in buoni rapporti con quella che ormai possiamo definire la sua ex fidanzata, occorre chiarire ancora una volta concetti sulla presunta collaborazione tra Arisa e Rocco Siffredi. Sulla falsariga di quanto riportato a giugno con un altro articolo, infatti, ad oggi mancano del tutto dichiarazioni ufficiali e conferme sul fatto che la cantante intenda essere protagonista di un film per adulti con il noto attore e regista.

Una fantasia per tanti italiani, alimentata in verità da alcune dichiarazioni della stessa Arisa. Parlando di una possibile collaborazione con Rocco Siffredi, infatti, l’ex di Vito Coppola ha lasciato intendere di essere interessata potenzialmente ad una pellicola erotica. Chi conosce minimamente questo mondo sa che, a conti fatti, ci sia una differenza enorme tra il genere erotico ed il porno. Insomma, un elemento cruciale, che possiamo analizzare più da vicino con alcune dichiarazioni estratte dalle interviste originali.

Se da un lato abbiamo conferme sul fatto che Arisa e Vito Coppola si siano lasciati, dunque, al contempo bisogna gettare acqua sul fuoco per coloro che continuano ad alimentare la voce secondo cui sia praticamente certo un film con la cantante e Rocco Siffredi a tema “adult”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.