Arisa pronta per il film con Rocco Siffredi: chiarimenti sulla collaborazione

Tra Rocco Siffredi ed Arisa è nato un feeling social, con il re del porno che si è non poco sbilanciato nei confronti della cantante, sognando una collaborazione in un film a luci rosse. Tutto è nato dalle foto hot che Arisa sta pubblicando con una certa continuità sui canali social, dimostrando come finalmente si senta bella e sensuale. La cantante si è detta piacevolmente colpita dall’interesse mostrato nei suoi confronti da parte di Rocco Siffredi ed ha anche evidenziato come una collaborazione in termini più soft fosse possibile.

Arisa ed il film con Rocco Siffredi: servono precisazioni sulla partnership

Abbiamo dunque elementi aggiuntivi da chiarire rispetto al nostro ultimo articolo sul tema. Ecco che qualcosa bolle in pentola tra i due, come riportato dal sito di gossip Dagospia, c’è in ballo una collaborazione segreta. I rumors parlano di progetto importante, ma non si tratta di un film porno. L’indiscrezione arriva direttamente dall’esperto di gossip Ivan Rota, il quale ha evidenziato come Arisa e Rocco Siffredi lavoreranno insieme, anche se non nel campo del re a luci rosse. Come confermato da altre fonti.

Sarà piuttosto Siffredi a sfociare nel mondo di Arisa, infatti si parla di un progetto discografico davvero molto particolare. La collaborazione tra Arisa e Rocco Siffredi ci sarà, ma verterà sull’ambito musicale con qualche accento fortemente sensuale. Un progetto che attualmente risulta essere alquanto segreto, l’unica certezza è che Arisa non sarà presente in un film di Rocco Siffredi, ma di base la sfera sessuale sarà comunque presa in considerazione.

Rosalba Pippa, da quando ha partecipato a Ballando con le stelle, ha ancor più scoperto il suo lato sensuale, ha giocato molto con le sue curve ed ha cambiato completamente il suo look. Non è più la cantante impacciata e brutto anatroccolo di “Sincerità”, ora è una donna consapevole della sua sensualità ed ha intenzione di sfruttarla anche nel suo campo. Non è chiaro quale possa essere il ruolo di Rocco Siffredi in un progetto musicale, ma Arisa ha deciso di sfruttare la reciproca simpatia per dare un’ulteriore svolta alla sua carriera. Al momento, senza alcun film.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.