Antonio Conte nuovo allenatore del Milan: doppia bufala con l’esonero di Pioli

Antonio Conte nuovo allenatore del Milan, secondo quanto riportato da alcuni utenti sui social, con tanto di doppia bufala che ha preso piede in rete oggi 23 aprile, se pensiamo che contestualmente si parla con insistenza anche di esonero di Pioli. Tutto nasce dal derby perso dai rossoneri ieri sera contro l’Inter, con il 2-1 firmato dalle reti di Acerbi e Thuram che a conti fatti ha consegnato il ventesimo scudetto ai nerazzurri. A nulla è valsa la rete nel finale di Tomori, con cui il Milan ha provato a riaprire il match.

Antonio Conte nuovo allenatore del Milan è fake: doppia bufala che coinvolge l’esonero di Pioli

Altra bufala a tema calcio, dunque, dopo aver analizzato nei giorni scorsi le notizie false che hanno preso piede sul web a proposito della vendita dei biglietti per la sfida di campionato tra Inter e Lazio. Insomma, come spesso accade in questi casi, occorre selezionare bene le proprie fonti. Il confine tra notizia falsa, come quella riportata oggi su Antonio Conte nuovo allenatore del Milan, rispetto ai post acchiappaclick è come sempre molto sottile. Lo stesso vale anche per la bufala sull’esonero di Pioli.

Abbiamo consultato le principali fonti relative al mondo del calcio e, almeno per ora, nessuno ne parla. Dunque, non alimentiamo i rumors su Antonio Conte nuovo allenatore del Milan, trattandosi al momento di doppia bufala insieme alla storia dell’esonero di Pioli. Del resto, parliamo di un’operazione che richiederebbe costi esorbitanti.

In sostanza, al momento della pubblicazione del nostro pezzo non c’è uno straccio di fonte autorevole dietro i rumors che aleggiano in queste ore sul web, secondo cui ci sarebbe stato non solo l’annuncio sull’esonero di Pioli, ma anche quello di Antonio Conte nuovo allenatore del Milan. Fate attenzione a quello che leggete, ma soprattutto all’autorevolezza del sito che si presenta davanti ai vostri occhi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.