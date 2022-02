Ammesso il flop dei NoVax da Nunzia Schilirò: passo indietro del Vice Questore sulle proteste

Una presa di posizione particolarmente interessante, quella del Vice Questore di Roma, Nunzia Schilirò, attualmente sospesa dalla sua carica per le iniziative che l’hanno vista protagonista in questi mesi contro il green pass. Qualcuno la definisce anche NoVax, anche se al momento non si hanno evidenze sul fatto che abbia deciso di non vaccinarsi. Domenica 20 febbraio è tornata in tv, su LA7, dando continuità ad alcuni interventi che l’hanno vista protagonista nelle scorse settimane, come abbiamo riportato a suo tempo.

Cosa ha detto Nunzia Schilirò a proposito dei flop dei NoVax con le ultime manifestazioni

L’intervento di Nunzia Schilirò su LA7 ha spiazzato molti italiani, soprattutto coloro che seguono la corrente avversa a vaccino e green pass. Già, perché il Vice Questore ha identificato almeno tre problemi riguardanti le manifestazioni NoVax, che hanno indotto lei stessa a non essere presente ad alcuni eventi. Senza troppi giri di parole, ha citato questioni che, almeno in parte, rappresentano una sorta di “mea culpa” anche per coloro che non sono stati in grado di organizzarsi in tutto questo tempo.

In primo luogo, a suo dire il movimento no green pass è troppo eterogeneo, prendendo le distanze da coloro secondo cui il Covid non esista. Successivamente, Nunzia Schilirò ha citato anche la delusione degli italiani che si sentono traditi dalle istituzioni, come si può notare attraverso il video pubblicato sul sito di LA7. A questo si aggiunge la sensazione di inutilità delle proteste, con finti leader che cercano solo visibilità.

C’è anche una parentesi relativa allo Stato, che tramite le manifestazioni dei no green pass può affermare di garantire la libertà di espressione. Insomma, tanti problemi da risolvere a detta di Nunzia Schilirò, con un trend molto preoccupante per tutti coloro che speravano in un passo in avanti concreto del movimento. Staremo a vedere come evolveranno le cose in questo senso.

