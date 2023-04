A volte ritornano: “i non residenti devono lasciare le case”, fake pandemico

A volte ritornano, e parliamo del fake pandemico “i non residenti devono lasciare le case”. Un avviso falso con loghi tarocchi apparso la prima volta in pieno 2020, come truffa pandemica

Ed effettivamente la segnalazione è corretta. Si tratta di un annuncio falso. Ma un annuncio falso che fortunatamente non esiste più “dal vero” da tre anni.

Almeno dal 2020, quando sotto il governo Conte l’unico mezzo che avevamo per affrontare la prima ondata della Pandemia, coi vaccini ancora da venire, era il lockdown, coprifuoco e divieto di abbandonare le proprie abitazioni.

Una fase della pandemia fortunatamente superata, ma viva nelle memorie di molti.

Anche all’epoca c’erano le fake news. Anche all’epoca c’erano gli sciacalli. Anche all’epoca gli sciacalli si facevano assai furbi.

In questo caso affliggendo nelle bacheche condominiali palermitane falsi avvisi che invitavano persone a lasciare i loro domicili per recarsi nei luoghi di residenza, nel tentativo di lasciare tali immobili frettolosamente incustoditi e portare a termine dei furti.

All’epoca fu dato risalto alla fake news, e fortunatamente abbiamo archiviato quella stagione.

Ma adesso essa continua a tornare, sia pur fuori tempo massimo, e priva di un concreto riferimento.

Per questo parliamo di allarmismo: un tempo l’annuncio era veritiero e utile, ma adesso è sopravvissuto alla minaccia, non più esistente, di cui parla.

