Ci segnalano i nostri contatti un video che descrive parlando di “ora” la presenza di aree 15Km a Milano. In realtà la notizia non é né recente, né completamente corretta. Ci sono infatti delle ZTL con brevi tratti a 15 Km orari.

Ma sono tali dal 2021.

ZTL e aree 15 Km a Milano? Sì, ma dal 2021

Sembra ce ne si sia accorti solo ora, sull’onda del clamore per le aree 30 Km a Bologna, ma parliamo dell’istituzione di aree pedonali del 2021.

Aree che insistono peraltro su brevi tratti con ampie deroghe per “il transito e la sosta ai residenti e ai domiciliati; ai velocipedi, ai mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia; ai veicoli di supporto a manifestazioni, a eventi e a servizi essenziali, previa autorizzazione del competente Comando di zona della Polizia Locale; ai veicoli adibiti alla pulizia e alla manutenzione stradale, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni; ai taxi e ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente non superiori ai nove posti, incluso il conducente, diretti all’interno della Ztl, limitatamente alle operazioni di carico e scarico passeggeri”.

Probabilmente se non ci fosse stato clamore sulle aree 30 non ne avremmo parlato certo nel 2024: l’ultima menzione infatti risale a Novembre 2023, quando ci furono proteste per l’attivazione delle telecamere di controllo già annunciate all’epoca.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.