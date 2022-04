Vi confermiamo che non funziona il bancomat Unicredit ed Intesa Sanpaolo: problemi con POS

A diversi utenti non funziona il bancomat Unicredit ed Intesa Sanpaolo in questi minuti. Siamo stati letteralmente assaliti di richieste e segnalazioni in questi minuti, soprattutto da parte di titolari di negozi che non riescono a ricevere pagamenti utilizzando il POS riscontrando tanti problemi. Un problema non di poco conto, considerando quanto sia utilizzato questo strumento in Italia per effettuare transazioni. Insomma, nessuna bufala riguardante le banche, a differenza di quanto vi abbiamo riportato mesi fa in merito al green pass.

Non funziona il bancomat Unicredit ed Intesa Sanpaolo: POS al momento inutilizzabile

Dunque, non funziona il bancomat Unicredit ed Intesa Sanpaolo. Abbiamo condotto verifiche presso esercizi commerciali, mettendoci immediatamente in contatto con persone sul posto, ricevendo conferme in merito. Anche i siti che forniscono segnalazioni in tempo reale confermano la tendenza, mentre dalle rispettive banche non si hanno al momento riscontri ufficiali sul malfunzionamento. Il disservizio, a quanto pare, ha preso piede attorno alle 11.30 di questo venerdì e, per ora, i ticket aperti presso l’assistenza di ciascuna banca non hanno portato a risultati.

Per farvela breve, non funziona il bancomat Unicredit ed Intesa Sanpaolo, ma non abbiamo idea sulle tempistiche necessari affinché possa essere ripristinato il servizio. A quanto pare, la questione riguarda anche BancoPosta. Ci sono diversi strumenti in rete che consentono di verificare il reale andamento del disservizio, considerando che Down Detector ha visto innalzarsi la curva delle lamentele dei clienti Intesa Sanpaolo da alcuni minuti a questa parte.

Il nostro Claudio, che si trova in un supermercato, conferma che non funziona il bancomat Unicredit ed Intesa Sanpaolo. Abbiamo attivato i nostri contatti presso le rispettive banche, nel tentativo di sapere al più presto cosa stia succedendo. Il POS, come accennato in precedenza, è praticamente inutilizzabile da più di un’ora in giro per l’Italia. Dunque, non siete gli unici a riscontrare anomalie stamane.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.