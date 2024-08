Trovare un iPhone 15 a prezzo basso è possibile in Italia: il punto sulle offerte reali

Ordinare un iPhone 15 a prezzo basso è possibile in Italia, in relazione alle offerte reali di questo periodo. Se siete ancora indecisi sull’acquisto del melafonino, ecco che quest’oggi l’offerta presente su Amazon per il modello verde da 128GB potrebbe farvi prendere finalmente una decisione.

Assicuriamoci un iPhone 15 a prezzo basso in Italia: cosa sappiamo sulle offerte reali

Dunque, non solo indicazioni sul fronte WhatsApp per gli utenti iPhone, come osservato in primavera. C’è ancora tempo di acquistarlo in estate. Infatti, il sito di e-commerce garantisce spedizione rapida prima delle festività. Occasione da non perdere per fare un regalo che sarà super gradito. Approfondendo ciò che propone nella giornata odierna Amazon, ecco che si può sfruttare uno sconto sostazioso per questo iPhone 15 grigio applicato sul prezzo da listino di 979 euro.

Questo significa che si ha modo di poter avere tra le mani tale top di gamma di stampo Apple alla cifra di 769 euro. Un bel risparmio che non può di certo passare inosservato, considerando anche la possibilità di poter pagare a rate grazie a Cofidis. La spesa totale quindi sarà dilazionata nel tempo e più utenti avranno modo di approfittare di tale offerta.

Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e la disponibilità è immediata sul famoso sito di e-commerce. Tra l’altro, se ci fosse un ripensamento dopo l’acquisto, si può attuare il reso nelle prime settimane in modo del tutto gratuito. Anche Amazon consiglia di approfittare di tale offerta, includendo questo device tra le scelte Amazon di giornata.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ricordiamo come questo iPhone 15 sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici che risulta essere fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14. Non dimentichiamo la presenza della Dynamic Island che mostra notifiche e attività in tempo reale. Il processore è il potente A16 Bionic che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate.

Per il comparto fotografico spazio al sensore principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2X. Un super device ad un prezzo più conveniente. A voi la scelta finale. Insomma, adesso possiamo garantirci un iPhone 15 a prezzo basso in Italia, grazie ad alcune offerte certificate.

