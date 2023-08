Torna la mania di Pretty Little Liars in Italia: chi è A e dove vederlo in streaming

Da alcuni giorni è curiosamente tornata in Italia la mania per Pretty Little Liars, una serie prodotta fino al 2017 che ancora oggi riscuote un discreto successo qui da noi. Al punto da chiedersi ancora “chi è A” e dove vedere in streaming gli episodi di questo progetto. Una situazione differente, dunque, rispetto al docufilm in onda su Netflix che ci ha fatto conoscere Alessia Zecchin ed il mondo dell’apnea, come abbiamo avuto modo di constatare nel corso degli ultimi mesi con altri approfondimenti.

C’è di nuovo la mania di Pretty Little Liars in Italia: capiamo chi è A e dove vedere tutto in streaming

Andiamo con ordine, perché a differenza di quello che si possa pensare, è molto semplice guardare Pretty Little Liars in streaming nel nostro Paese. La serie, infatti, da tempo è inserita nel catalogo di Prime Video e tutti gli abbonati possono guardare in pochi secondi gli episodi. A prescindere dal fatto che si tratti di un “rewatch“, non essendo certo un progetto recentissimo, o della curiosità che ci porta a guardare questo contenuto per la prima volta.

Il più grande quesito di Pretty Little Liars, invece, converge su “chi è A”. Dopo diverse stagioni, gli sceneggiatori hanno deciso di rivelare la sua identità, cruciale per la trama in quanto c’è sempre lei (o lui) dietro gli episodi inquietanti che si susseguono negli anni. Si tratta di Charlotte, anche se in un primo momento si chiamava Charles DiLaurentis. Il personaggio, a conti fatti, rappresenta la sorella adottiva di Alison, una delle protagoniste della serie insieme alle amiche Emily, Hanna, Spencer e Aria.

Una storia complessa quella di Charlotte, fatta di adozioni e di relazioni clandestine, fino ad arrivare alla transizione da Charles alla stessa Charlotte quando il personaggio arriva ai 16 anni. Ora sappiamo chi è A, ma soprattutto da dove arriva il molestatore di Pretty Little Liars.

