The Equalizer 3 e la trasformazione di Atrani in Altamonte: le motivazioni dietro la decisione

The Equalizer 3 ha fatto registrare la trasformazione di Atrani in Altamonte, come notato da tanti utenti che hanno avuto la possibiità di guardare il film al cinema o all’interno di piattaforme come Prime Video, al punto da porsi domande sulle motivazioni dietro la decisione. Uno di quei casi che apparentemente non ha spiegazioni e che solo coi dovuti approfondimenti inizia ad essere un pochino più chiaro nella percezione di chi si ritrova a riconoscere location all’interno di film di un certo spessore.

The Equalizer 3 richiede chiarimenti sulla trasformazione di Atrani in Altamonte

Dunque, dopo il focus sulla serie Netflix riguardante Rocco Siffredi dei giorni scorsi, un altro approfondimento per chi ama gustarsi contenuti in tv. Per quale ragione durante il film The Equalizer 3 abbiamo assistito alla trasformazione di Atrani in Altamonte? Ufficialmente, non abbiamo prese di posizioni nette e definitive sotto questo punto di vista, ma sul web si trovano qua e là interviste di persone che in modo più o meno diretto hanno partecipato al progetto.

E così viene a galla il fatto che durante The Equalizer 3 si affrontino temi delicati che vanno ben oltre le solite trame americane. Si hanno chiari rimandi alla criminalità organizzata italiana ed in particolare alla Camorra, che affonda le sue radici anche in Costiera amalfitana stando alle location che si possono facilmente riconoscere nel corso della pellicola. In particolare, la decisione finale della produzione (non sappiamo se su sollecitazioni esterne) è stata quella di evitare qualsiasi tipo di connessione tra Atrani e la malavita.

Non ci sono altre motivazioni dietro il passaggio da Atrani ad Altamonte, che è bene ricordare non ha alcun riferimento al comune calabrese di Altomonte. Adesso dovrebbe essere quantomeno meno nebulosa la scelta che ha fatto tanto discutere dietro la realizzazione di un film di successo come The Equalizer 3, diventato molto popolare anche su Prime Video.

