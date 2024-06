Terzo rilancio per Pippo Franco morto oggi: tra funerale, omonimia e conferma che è vivo

La tentazione di usare il tag “bufala” è stata forte fino all’ultimo secondo, ma la nostra linea editoriale impone di andare di “acchiappaclick” con Pippo Franco morto oggi, visto che sui social si parla di funerale ed altri segnali che lasciano immaginare il peggio. Il noto comico, finito nuovamente sotto la luce dei riflettori negli ultimi tempi grazie alle ricondivisioni delle sue performance canore negli anni ’80, è vivo e vegeto. Questa volta nessuna polemica a margine della pandemia da Covid o per le sue simpatie politiche, ma il solito modus operandi delle solite pagine Facebook.

Torna ancora la storia di Pippo Franco morto oggi: malinteso tra funerale, omonimia e conferma che il comico è vivo

Già, perché la storia su Pippo Franco morto, pur essendo differente da quella che abbiamo trattato nel 2023 sul nostro sito, è un’iniziativa davvero poco etica da parte di chi è alla costante ricerca di qualche click. Anche con l’inganno. A lasciarci, nell’ormai lontano 2022, è stato un altro Pippo Franco. Stiamo parlando di un dirigente che per anni è stato a capo di Cp, la concessionaria che ha raccolto la pubblicità per l’emittente Telequattro di Trieste.

Il solo fatto che si rimandi, oggi, ad una notizia vecchia di due anni, rappresenta un chiaro tentativo di sfruttare l’omonimia per dare a tutti la sensazione che ci abbia lasciato il ben più famoso comico. Qualcuno chiede anche quando sia previsto il funerale dell’ex conduttore televisivo, evidentemente ignorando l’inganno in cui si è caduti tramite il post acchiappaclick che sta facendo il giro dei social tra ieri ed oggi.

Noi possiamo soltanto confermare che le voci su Pippo Franco morto siano totalmente false, con un goffo clickbait di cui avremmo fatto volentieri a meno. Ribadiamo che è vivo e che non sia in programma alcun funerale, nonostante i cercatori di visualizzazioni siano sembra in agguato con vari stratagemmi per catturare la nostra attenzione.

