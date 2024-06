Subito tormentoni sul fidanzato di Jasmine Paolini verso la finale del Roland Garros

Stanno prendendo piede sui social i primi tormentoni sul fidanzato di Jasmine Paolini, verso la finale del Roland Garros contro Swiatek in programma nella giornata di sabato. Come sempre accade quando una persona diventa improvvisamente famosa per l’opinione pubblica (nonostante la nostra tennista stia facendo bene da tempo), ci sono strani rumors da prendere in considerazione. Se non altro, per smontarli o per far presente che non vi siano fonti attendibili dietro le voci del giorno.

Trapelano i primi tormentoni sul fidanzato di Jasmine Paolini in vista della finale del Roland Garros contro Swiatek

Una vicenda che ricorda molto quella che abbiamo vissuto in passato con Sinner, come forse ricorderete tramite il nostro articolo pubblicato un anno fa, quando il tennista azzurro ha iniziato il vero salto di qualità che lo ha portato a diventare il numero 1 al mondo. Nonostante ci siano argomenti per parlare di questioni prettamente sportive, oggi tocca focalizzarsi anche sui tormentoni inerenti il presunto fidanzato di Jasmine Paolini verso la finale del Roland Garros.

Un altro appuntamento storico per il tennis di casa nostra, ma una percentuale di connazionali non insignificante ritiene più interessante focalizzarsi su altri aspetti. E così, cosa sappiamo ad oggi a proposito del presunto fidanzato di Jasmine Paolini a poche ore di distanza dalla finale del Roland Garros contro un fenomeno come Swiatek? Un bel nulla, visto che la nostra tennista è sempre stata molto riservata per quanto concerne la sua vita privata. Una bella fortuna, evidentemente ignorata da tante persone.

Insomma, proviamo a darci un taglio sulle speculazioni riguardanti il fantomatico fidanzato di Jasmine Paolini, cercando al contrario di concentrarci solo su un evento storico come la finale del Roland Garros, in programma domani 8 giugno contro Swiatek. Un’impresa durissima quella richiesta alla tennista italiana, che non ha bisogno di inutili pettegolezzi correlati.

