Stavolta l’offerta per il Samsung Galaxy S24 a prezzo basso è vera grazie ad Amazon

Per una volta l’offerta per il Samsung Galaxy S24 a prezzo basso è vera, alla luce di una nuova promozione Amazon. Si può acquistare quest’oggi il Samsung Galaxy S24 ad un prezzo già più basso su Amazon, un’opportunità da cogliere al volo per quanto riguarda la versione da 256GB di memoria interna.

Approfondiamo l’offerta per il Samsung Galaxy S24 a prezzo basso: le ultime da Amazon

In passato, al momento del lancio, ci siamo già imbattuti in alcune bufale sul Samsung Galaxy S24, mentre oggi abbiamo una notizia confermata. Non è sicuramente semplice avere a disposizione quest’ultimo top di gamma di stampo Apple ad un costo migliore, ma nella giornata odierna il famoso sito di e-commerce propone un vero affare. Approfondendo la questione si può notare come il Samsung Galaxy S24 sia proposto al prezzo finale di 639 euro, risparmiando già un bel gruzzoletto rispetto a quando è approdato sul mercato.

C’è disponibilità immediata e nel giro di pochi giorni quest’ultimo top di gamma di stampo Samsung arriverà direttamente nelle vostre case, senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Può quindi essere consigliabile acquistare quest’oggi questo Samsung Galaxy S24 e per chi non ha la possibilità di spendere tale cifra in un’unica volta, ecco che Amazon permette il pagamento a rate grazie a Cofidis.

La spesa sarà in questo modo dilazionata nel tempo e più utenti potranno approfittare di questo prezzo conveniente per avere finalmente tra le mani il Samsung Galaxy S24. Opportunità quindi da cogliere al volo per chi vuole questo super smartphone Android tra le mani.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo come questo top di gamma sia dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con refresh rate a 120Hz e protetto dal Gorilla Glass Armor. Impressionante il comparto fotografico di questo Samsung Galaxy S24 con la quadrupla fotocamera posteriore da 200 megapixel, 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel. La fotocamera anteriore è invece da 12 megapixel. Il processore è il potentissimo Snapdragon 8 Gen 3 ed è supportato da 12GB di RAM. Infine spazio alla batteria da 5000 mAh per una super autonomia.

Non dimentichiamo infine come questo Samsung Galaxy S24 possa contare sull’intelligenza artificiale. Dunque, luce dei riflettori sull’offerta per il Samsung Galaxy S24 a prezzo basso, grazie ad Amazon.

