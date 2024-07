Solite uscite su Marcella Bella morta oggi: anche a luglio il malinteso è servito

Stiamo assistendo proprio in queste ore alle solite uscite su Marcella Bella morta oggi, prendendo atto in questo modo che a anche a luglio il malinteso è servito per coloro che non sono soliti approfondire tematiche di questo tipo qui in Italia. Vi diciamo subito che non c’è nessun addio da darle e che tutto riguardi un fraintendimento inerente la sua vita privata, in quanto da anni ha deciso di vivere all’esterso. Dunque, il fatto che se ne sia andata non riguarda il passaggio a miglior vita, quanto il cambio nazione in cui vivere.

Smentiamo le freschissime uscite su Marcella Bella morta oggi: anche a luglio il malinteso torna sui social

Davvero non ne possiamo più coi post acchiappaclick sulla nota artista, di recente tornata popolare più per queste uscite strampalate sui social, che per le sue performance. Sulla cui qualità, comunque, nessuno può discutere. Il punto è che, ogni volta, si teme il peggio, anche perché l’età inizia a farsi sentire anche per lei, ma incredibilmente, come osservato a fine maggio con il nostro approfondimento, tutte le discussioni del giorno vertono sempre attorno alla medesima notizia.

Come si nota dall’immagine che vi abbiamo riportato ad inizio articolo, l’equivoco di oggi 11 luglio su Marcella Bella morta nasce fondamentalmente da un post ricondiviso da pagine Facebook “satellite”, che hanno il chiaro intento di portare visualizzazioni al solito sito che attua questa pratica. Inutile dire che associare la foto con il suo volto al messaggio “se n’è andata”, per forza di cose induca tanti utenti a pensare che sia arrivata la tragica notizia sul suo conto.

Ora vive in Spagna, quindi se ne è semplicemente andata dall’Italia, rilasciando di tanto in tanto qualche intervista che ci consente di restare aggiornati sul suo conto. In ogni caso, occorre smentire tutte le indiscrezioni che danno Marcella Bella morta oggi.

