Altro che Marcella Bella morta per malattia: ultime notizie di oggi e repliche forti sui social

Ci sono temerari che, oggi 29 maggio, insistono su Marcella Bella morta a causa di una malattia. Certo, le ultime notizie sul suo conto ci rimandono ad un’artista che da anni ormai non risiede più in Italia, ma da qui ad alimentare fake news ce ne passa. Il problema è che, in casi simili, occorre dividere le colpe tra coloro che pubblicano sui social post palesemente acchiappaclick, nel tentativo di portare visualizzazioni ad un determinato progetto editoriale, senza dimenticare coloro che con superficialità ricondividono i suddetti contenuti.

Diamoci un taglio con Marcella Bella morta per malattia: focus sulle ultime notizie di oggi e repliche forti sui social

Dunque, anche questo mercoledì occorre rifarsi a quanto riportato ad inizio settimana con un altro articolo. Quando le foto clickbait esagerano, a conti fatti, sconfinano nel campo delle fake news. Potremmo etichettare in questo modo i rumors che a fine mese ci hanno consegnato una certa ansia a proposito di Marcella Bella morta per malattia. Le cose per fortuna non stanno così, al punto che le ultime notizie di oggi rimandano alle sue repliche forti sui social.

Già, perché giorno dopo giorno non mancano le critiche alla musica che ha prodotto lontana dai nostri confini nazionali, senza dimenticare alcune iniziative commerciali che a breve la vedranno protagonista. Questo non vuol dire che si possa in qualche modo giustificare chi ci lascia credere alla storia di Marcella Bella morta per malattia. A maggior ragione, prendendo in esame le ultime notizie di oggi e repliche forti sui social.

Dunque, facciamola finita una volta per tutte con le ricondivisioni compulsive e superficiali da fonti di dubbia autorevolezza, visto che oggi possiamo smentire i rumors su Marcella Bella morta per malattia. Le ultime notizie di oggi ci rimandano alle sue risposte secche e forti sui social alle offese gratuite.

