Sito doppelganger mostra gli “Obitori Coca Cola” per gli Ucraini, ma erano caldaie

Errore di traduzione? O più probabilmente una campagna di disinformazione mirata dei noti “siti doppelganger”, il complesso di false testate e canali Telegram che pubblicano conclamate fake news? L’ipotesi più probabile dinanzi alle “Obitori Coca Cola” per gli Ucraini è indubbiamente la seconda.

Il meccanismo esaminato è infatti lo stesso di tutte le altre notizie “false di autore”: da un canale Telegram arriva una serie di immagini e testi modificati che raggiungono portali che le diffondono “sulla fiducia” per poi arrivare a post X come quello di cui abbiamo raccolto screen, anche grazie ai noti problemi di moderazione della piattaforma, saltando poi su altri social e piattaforme come Quora, dopo aver però raggiunto credibilità altrove.

La falsa narrazione infatti inventa, aggiungendo una nota di derisione, che gli Ucraini siano così in difficoltà sotto l’invasione Russa da morire a frotte costringendo la Coca Cola Company a fornire delle Camere Ardenti portatili per occultare i cadaveri.

In realtà la nota multinazionale ha fornito prefabbricati con caldaie, in un sistema di partnership per aiutare la Croce Rossa al servizio della popolazione locale.

Il piano della multinazionale prevede l’invio di 24 container con caldaie, quelli ritratti nelle foto manipolate dai siti Doppelganger e pubblicate su X, col primo inviato ad una scuola a Baryshevka.

Il progetto completo prevede sessanta container depositati in tutto, compresi i 24 previsti per Kiev entro il 2024.

La “notizia doppelganger” è quindi un falso ottenuto usando immagini manipolate.

