Ci segnalano i nostri contatti una card in lingua inglese che dichiara che sotto il Governo Meloni è stato espluso l’imam di Bologna Zulfiqar Khan

Effettivamente è stato espulso in vigenza del Governo Meloni, ancorché non per arbitrio ma seguendo accuse in suo carico.

Sì, è stato espluso l’imam di Bologna Zulfiqar Khan

Come ci riporta La Stampa, Zulfiqr Khan è stato espulso lo scorso ottobre.

Il pachistano 54enne, entrato in Italia dal 1995, era titolare di permesso di soggiorno, revocato contestualmente all’espulsione. È stato espulso con decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato firmato dal Ministero degli Interni con le accuse di aver manifestato una visione integralista del concetto di jihad e, tra l’altro, esaltato il martirio e l’operato dei mujahidin nel conflitto israeliano-palestinese, rivendicando il sostegno ad Hamas.

Nonché di aver sostenuto in sermoni e video social posizioni antisemite, omofobe, maschiliste e radicali, ad esempio scagliandosi indifferentemente contro l’imposizione fiscale, in quanto le tasse sarebbero sottratte alla comunità islamica, contro l’omosessualità “malattia da curare per evitare conseguenze catastrofiche quali addirittura l’estinzione stessa del genere umano” e invocato Allah affinché distruggesse tutti gli occidentali che difendono gli “impuri sionisti”

