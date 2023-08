Scivolone sul figlio di una Vanessa Incontrada dimagrita: confuso con sua sorella

Davvero curioso un post social che ci è stato segnalato in queste ore, a proposito di una Vanessa Incontrada dimagrita che ancora oggi solleva polemiche non solo per la questione peso. Dopo anni di discussioni da parte di coloro che hanno sempre pensato ad attaccarla, a prescindere dal fatto che fosse apparsa più in forma o meno in pubblico, come abbiamo avuto modo di riportarvi anche di recente, oggi ci sono altri elementi che dobbiamo prendere in esame.

Gaffe degli utenti sul figlio di una Vanessa Incontrada dimagrita: confuso con sua sorella

Nonostante il post di Vanessa Incontrada fosse dedicato a fratello e sorella, qualcuno per ore si è chiesto dove fosse il figlio, come se la conduttrice lo avesse preannunciato in occasione della sua ricondivisione. Ancor più divertenti coloro che evidenziano nei commenti la somiglianza tra la diretta interessata ed il figlio. Nonostante quest’ultimo non abbia fatto parte dello scatto. Un episodio che evidenzia ancora una volta con quanta superficialità spesso e volentieri ci si lasci andare ai commenti sui social per i post delle celebrità.

Non è un caso che nelle ore successive Vanessa Incontrada, già chiamata a rispondere spesso e volentieri alle polemiche di chi l’ha vista troppo dimagrita nell’ultimo anno, abbia deciso di bloccare i commenti per il post. Insomma, una situazione paradossale ed emblematica, utile per comprendere il particolare momento che stiamo vivendo attraverso i social.

Curioso anche che Vanessa Incontrada, dopo essere dimagrita, abbia deciso di non rispondere al pubblico. Anche in circostanze come quella che stiamo descrivendo oggi. Staremo a vedere quale sarà la prossima polemica individuata dagli utenti, incapaci a quanto pare di giudicare in modo obiettivo i contenuti postati dalla conduttrice secondo le informazioni raccolte in questi anni. Del resto, quando qualcuno viene preso di mira, è difficile uscirne nel nostro Paese.

