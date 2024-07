Scadenza e mancato pagamento bollo auto 2024: conseguenze in Lombardia e altrove

Valutiamo alcuni fattori importanti su scadenza e mancato pagamento bollo auto 2024, concentrandoci sulle conseguenze in Lombardia e altrove. Quali sono le conseguenze relative al mancato pagamento del bollo auto? Questa è una domanda che molti automobilisti si pongono se capita, principalmente a causa di una dimenticanza, di non pagarlo.

Focus su scadenza e mancato pagamento bollo auto 2024: effetti in Lombardia e altrove

Prima di capire, a caratteri generali, quali siano le conseguenze del mancato pagamento del bollo auto, è importante capire di cosa si stia parlando. Il bollo auto non è altro che una tassa obbligatoria per tutti i proprietari di veicoli registrati in Italia. Rispetto al nostro ultimo approfondimento, ci sono alcune nozioni aggiuntive da valutare.

Si tratta di un’imposta annuale, quindi parliamo nello specifico di tassa automobilistica, che risulta essere essenziale per finanziare le infrastrutture stradali e i servizi legati alla mobilità. La tassa è calcolata sulla base della potenza del veicolo, espressa in kilowatt (kW), e sulla classe ambientale del veicolo stesso, con costi variabili a seconda di queste caratteristiche.

Bisogna quindi necessariamente pagare il bollo auto ogni anno, nel caso di ritardi di pagamento, quando insomma risulta essere già scaduto, ci sono delle sanzioni che variano a seconda dei giorni di ritardo. Fino a 14 giorni di ritardo, la sanzione è pari allo 0,1% dell’importo dovuto per ogni giorno di ritardo. Tra 15 e 30 giorni, la sanzione è dell’1,5% dell’importo dovuto. Tra 31 e 90 giorni, la sanzione aumenta all’1,67%. Oltre i 90 giorni, ma entro un anno, la sanzione è del 3,75%.

Se il pagamento avviene dopo un anno dalla scadenza, la sanzione è pari al 30% dell’importo dovuto, oltre agli interessi legali. Per il 2024, il tasso di interesse legale è stato fissato al 2,5%, rispetto al 5% del 2023. Cosa accade se non si paga il bollo auto per diversi anni? Qui le conseguenze sono ovviamente più gravi, con il fermo amministrativo del veicolo.

Il fermo amministrativo è registrato nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e, per rimuoverlo, è necessario saldare tutte le somme dovute. Se il mancato pagamento del bollo supera i 30.000 euro, il contribuente può incorrere nel reato di evasione fiscale, punibile con sanzioni penali, incluse pene detentive.

