Dettagli aggiuntivi sul pagamento bollo auto 2024 con ACI e sulle esenzioni

Ci sono ulteriori elementi che dobbiamo prendere in considerazione a giugno per quanto concerne il tanto discusso pagamento bollo auto 2024, visto che in tanti giorno dopo giorno si chiedono se siano state ufficializzate altre tipologie di esenzione. Chiara la volontà di evitare questa spesa annuale, che in determinati territori può essere anche significativa. Questo, indipendentemente dal fatto che l’automobilista sia o meno un socio ACI. Vediamo come stanno le cose in questa fase.

Informazioni extra sul pagamento bollo auto 2024 con ACI: situazione esenzioni a giugno

Rispetto a quanto riportato a maggio con un altro articolo, effettivamente abbiamo degli elementi aggiuntivi che dobbiamo prendere in esame in queste ore, con un chiaro riferimento a coloro che non sono tenuti a sborsare la cifra normalmente prevista dalla regione in cui si ha residenza. Fatte queste necessarie premesse, occorre capire insieme in quale direzione stiano andando le disposizioni regionali a proposito del pagamento bollo auto 2024 con ACI, con un chiaro riferimento alle esenzioni.

Inutile dire che a dominare la scena tra coloro che non sono tenuti a pagare la quota annuale prevista dalla propria regione, ad oggi, vi sia chi ha deciso di acquistare in questo momento storico un’auto elettrica. Nella maggior parte dei casi, infatti, l’esenzione sul pagamento bollo auto arriva fino a 5 anni, come abbiamo avuto modo di constatare in Abruzzo, Basilicata e Calabria. Ci sono comunque delle eccezioni che dobbiamo prendere in esame in questo specifico contesto.

Stesso arco temporale per Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche e Molise. In Campania, invece, rottamando auto fino ad Euro 4 è possibile arrivare a ben 8 anni di esenzione. Finestra temporale che, invece, si raggiunge a prescindere in Valle D’Aosta portando a termine il suddetto acquisto. Ci sono infine regioni come Lombardia e Piemonte in cui l’esenzione dal pagamento bollo auto è permanente comprando un’auto elettrice, andando ben oltre i termini del 2024.

