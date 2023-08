Sbagliano il cognome con Toto Cotugno anche nel giorno del suo addio

Questione di superficialità, o di assonanza, ma è pales che diversi addetti ai lavori stiano toppando sul cognome con Toto Cotugno anche in occasione del suo addio. Il cantante è morto nella giornata di ieri, come vi abbiamo riportato anche sul nostro sito con un breve articolo negli istanti successivi all’annuncio ufficiale. A differenza di altri, non staremo qui a parlare di malattia, moglie e figli, oltre ovviamente alla questione vaccino (già, anche con lui qualcuno ha tirato fuori le solite teorie, pur essendo questi post più rari di altre circostanze), ma di un altro aspetto curioso.

Utenti e addetti ai lavori sbagliano il cognome con Toto Cotugno anche nel giorno della sua scomparsa

Toto Cutugno, questo il nome che in tanti dovrebbero fissare nella loro mente. Una questione che ti trascina da decenni, con parte dell’utenza e degli addetti ai lavori che ancora oggi si ostina a puntare sull’opzione “Toto Cotugno”. Se da un lato la cosa può essere parzialmente giustificata con l’utenza, che non ha l’onere di doversi interfacciare con un pubblico di lettori, lo stesso certo non può essere detto per gli addetti ai lavori.

No, toppare sul suo cognome (reale tra le altre cose e non frutto della creazione di un nome d’arte, come avviene con tanti artisti di oggi e di ieri) non è consentito per il mondo del giornalismo. Anche perché, nell’epoca di Internet, occorrono davvero pochi istanti per scacciare via dubbi e lapsus. Quelli sì, sono consentiti ed è umano porsi degli interrogativi anche sulle questioni più banali.

Non è un caso che “Toto Cotugno” sia oggi uno dei trend di ricerca più alti e caldi qui in Italia. Dettaglio che la dice lunga sul nostro livello di preparazione su specifiche tematiche, a partire dai nomi dei personaggi famosi che sono venuti a mancare negli ultimi tempi.

