Ci segnalano i nostri contatti un doppio post virale, due cose in una. Vi è il calciatore Sadio Mane con un cellulare, un iPhone 7, col display incrinato ed una frase a lui attribuita come spiegazione per il cellulare disfatto.

In realtà la foto esiste e la citazione esiste: ma appartengono a due momenti diversi della vita del calciatore.

Semplicemente sono state accomunate assieme come “espressione della filosofia del calciatore”, e una certa incapacità dell’odierno pubblico di Internet di comprendere la complessità ha fatto lo stesso.

Sadio Mane ha detto questa frase (ma non riguardo al suo cellulare)

Nonostante alcune condivisioni riportano le frasi pronunciate dal calciatore come “risposta alla derisione per avere un cellulare rotto”, le stesse in realtà derivano da una intervista rilasciata ad una testata del Ghana e riportata da Reuters.

“Perché dovrei volere 10 Ferrari, 20 orologi di diamanti o due aerei? Cosa faranno questi oggetti per me e per il mondo? Ero affamato e dovevo lavorare nei campi; sono sopravvissuto a tempi duri, giocavo a calcio a piedi nudi, non avevo un’istruzione e molte altre cose, ma oggi con quello che guadagno grazie al calcio posso aiutare la mia gente. Ho costruito scuole, uno stadio, forniamo vestiti, scarpe, cibo a persone che sono in estrema povertà. Non ho bisogno di sfoggiare auto di lusso, case lussuose, viaggi e persino aerei. Preferisco che la mia gente riceva un po’ di quello che la vita mi ha dato.”

Frase molto bella, che non ha bisogno della cornice del cellulare rotto. Cellulare che col tempo Sadio Mane ha sostituito, con un cellulare che orgogliosamente riporta come sfondo le foto del suo modesto matrimonio avvenuto a Gennaio in Senegal.

