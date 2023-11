Riecco Channel 4 News e bufala “anch’io sto disattivando Facebook a pagamento a 4,99 dollari”

Ci viene segnalato proprio in queste ore il ritorno in grande stile della bufala su Channel 4 News, in merito alla catena “anch’io sto disattivando Facebook a pagamento”. Tutto ruota attorno al presunto addebito da 4,99 dollari al mese, che secondo questo messaggio virale potrebbe essere evitato attraverso la ricondivisione dello stesso messaggio virale. Ci sarebbero tante cose da dire, a partire dal fatto che un paio di mesi fa sul nostro sito siamo stati costretti ad affrontare le medesime tematiche con un primo pezzo a tema.

Torna la catena su Channel 4 News e bufala “anch’io sto disattivando Facebook a pagamento a 4,99 dollari”

A cosa è dovuto il ritorno della fake news? Come tutti sanno, stanno circolando messaggi autentici di Facebook e Instagram, coi quali gli utenti vengono invitati a scegliere tra una nuova versione dell’app a pagamento, oppure quella standard e gratuita. In quest’ultimo caso, però, ci ritroveremo davanti inserzioni pubblicitarie fino a questo momento non contemplate dalle due piattaforme. Insomma, per farvela breve chi non vorrà affrontare alcun costo mensile non dovrà fare altro che seguire le istruzioni fornite ed aderire alla variante “con pubblicità”.

Niente di scandalo o rivoluzionario. Come sempre accade in queste circostanze, però, c’è chi prova ad approfittare della situazione di incertezza per parte degli utenti. Soprattutto coloro che hanno meno dimestichezza con questi argomenti. E così si fa girare il messaggio virale che sa tanto di presa in giro più che di truffa, se non altro perché al suo interno pare non siano presenti link che rimandino ad altre pagine web potenzialmente pericolose.

A prescindere da queste considerazioni, comunque importanti, è fondamentale sottolineare che la ricondivisione del suddetto messaggio non servirà a nulla. Non esiste alcun annuncio diffuso da Channel 4 News (semplice notiziario che va in onda in Gran Bretagna), con conseguente bufala “anch’io sto disattivando Facebook a pagamento a 4,99 dollari”.

