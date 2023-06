“Potrebbe alzarsi l’età pensionabile per le Forze dell’Ordine”: attenti all’allarmismo

Ci segnalano i nostri contatti un lungo post virale per cui “Potrebbe alzarsi l’età pensionabile per le Forze dell’Ordine”. Uno dei tanti almeno, diffusi nelle sezioni commenti di post e blog o come catene di S. Antonio.

Il contenuto è sempre lo stesso: siccome l’età pensionabile per le F.F.O.O. non è stata recentemente aumentata, potrebbe esserlo, potrebbe esserci un “aggiornamento” basato su argomentazioni nebulose come “Bisognerebbe armonizzarle” o “me l’ha detto uno”.

Ma coi se e i ma non si fa la storia, figurarsi le pensioni.

“Potrebbe alzarsi l’età pensionabile per le Forze dell’Ordine”

È lo stesso portale delle F.F.O.O., Infodifesa, a ricordare di stare lontani dagli allarmismi, e che vox populi non significa sempre vox dei.

Anzi, in molti casi, persone senza perizia in materia si lanciano in ardite e sconsiderate ricostruzioni basate su conoscenze che non hanno, malamente rattoppate da esempi empirici inattinenti e cementate dalle loro illusioni.

È importante sottolineare che al momento non esiste alcuna proposta ufficiale in tal senso e che le voci allarmistiche che circolano in merito sono infondate

Riporta il portale, che ci ricorda altresì che fino al 2024 è confermata l’assenza di mutazioni della situazione attuale.

Dal 2025? Poi si vedrà, dipenderà dalle circostanze di quel momento, e lanciarsi in ardite previsioni ora è un esercizio di futilità.

