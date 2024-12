Potete davvero aprire una automobile con una palla da tennis bucata o un tubo d’acqua?

Potete davvero aprire una macchina con una palla da tennis bucata o un tubo d’acqua? Risposta breve: no. Aprire il portello di una automobile con un tubo o una palla da tennis è uno dei miti più noti dell’era moderna.

Il presunto meccanismo l’avrete letto su alcuni siti: si prende una palla da tennis bucata e si comincia a “spremerla” con forza sul buco della serratura, battendo ripetutamente col palmo aperto. Variante della credenza prevede usare altri oggetti ad alta pressione, come un tubo dell’acqua ben pressurizzata (ad esempio al lavaggio) e irrorando per bene la serratura.

Fatto questo, come per magia, l’automobile si aprirà anche senza la chiave. Ma è una falsa credenza.

Riflettete sul meccanismo di una serratura: ci sono una serie di cilindretti a diverse altezze che la chiave riporta nei loro alloggiamenti, consentendo quindi di ruotare la chiave e sbloccare la serratura. Ci sono ovviamente una lunga serie di varianti per sicurezza, ma il punto non è questo.

Il punto è che pensare che una palla da tennis “magica” possa sbloccare una serratura insufflandovi aria o un tubo dell’acqua possa compiere la stessa magia ha tanto senso come ritenere che si possa terminare un puzzle spruzzando aria compressa sui pezzi finché questi non vanno magicamente a posto da soli.

Vieppiù che anche se per miracolo, ma questo è fisicamente impossibile, la “magica palla” riuscisse in qualche modo a sollevare tutti i cilindretti nella posizione giusta, dovreste comunque trovare il modo di girare il cilindro principale, la serratura stessa.

I ladri di solito usano un grimaldello per settare i vari cilindretti e un tensionatore per girare la serratura in guisa della chiave: la “magica palla bucata” no.

Tutti i video che mostrano la palla da tennis bucata che sblocca la serratura tendono ad avere una cosa in comune: un “taglio nella regia” che nasconde il momento in cui la persona nel video usa la chiave o il momento in cui il complice usa il telecomando, coprendo quindi lo scatto e il lampeggiare delle luci.

L’unico modo per entrare in un’automobile di cui avete perso le chiavi o dimenticato le chiavi nell’abitacolo, a meno che di ricorrere all’assistenza di esperti o forzare portelloni e finestrini, è usare la chiave di riserva.

Se avete comprato l’auto di seconda mano e non era disponibile, valutate l’opportunità di fare un duplicato quanto prima.

