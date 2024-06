Per le fonti russe questo è il figlio del presidente dell’Estonia: ovviamente non lo è, e nel creare la loro fake news hanno anche sbagliato la valenza simbolica del gesto.

Perché di questo si trattava: del gesto simbolico di un personaggio che non è il “figlio del presidente dell’Estonia”, ma un famoso scrittore estone, Mikk Parnits.

La foto con la narrazione alterata circolava sui soliti canali di disinformazione filorussa già dal 2020, coerente con un tipo di narrazione machista e ipervirile già presente nella società Russa ed esasperata dal conflitto.

Quel genere di narrazione per cui il popolo Russo è composto esclusivamente da campioni di virilità, espressa sotto le sembianze del maschilismo più tossico e immagini al confine dell’omoerotico di Putin a torso nudo a cavallo di orsi e altre bizzarre creature, insidiati da un popolo Occidentale che, allontanatosi dai “veri valori” della Fede Ortodossa e del Comunismo Bolscevico è diventato una massa di nazisti omosessuali “col vizietto”.

Una narrazione affine al Trumpismo più feroce, e con molti punti di contatto. E non è un caso se il presunto “omosessuale” viene paragonato col figlio del presidente della Bielorussia, nazione alleata della Russia e quindi descritta come “patria internazionale del maschione”.

In realtà il personaggio nella foto non è il figlio del Presidente dell’Estonia, ma Mikk Parnits in vena di dimostrare una provocazione.

Secondo Mikk Parnits infatti nell’attuale società occidentale un uomo bianco eterosessuale ben vestito viene ascoltato a prescindere, mentre una donna derisa a prescindere.

Vestendo nei panni di una donna, o di un travestito, Parnits voleva rendersi protagonista di questa contraddizione presentando invece un personaggio (se stesso) pronto a dire cose condivisibili ma vestito in modo non accettato dalla società.

Una forma esasperata del decidere, ad esempio, di vestire in modo estrememante umile ad un consesso di persone in abiti di gala, prendendosi nota di chi ti ha trattato rudemente per la povertà delle tue vesti per poi tornare e punirlo col disprezzo poco dopo.

